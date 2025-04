A partire da lunedì 14 aprile alle ore 19.00, presso Palazzo Tanzarella (Via Cattedrale), sarà visitabile la mostra “La natura crea ed il tempo scolpisce”, un’esposizione che celebra la pianta che più rappresenta la cultura mediterranea, l’ulivo, segno vivente di una storia millenaria fatta di intrecci, contaminazioni e identità.

La mostra – curata da Tonino e Simone Zurlo, artigiani e scultori del legno d’ulivo della bottega di artigianato artistico “L’Ulivo che Canta” – nasce dal desiderio di dar voce a forme naturali e creazioni che il tempo e il vento hanno saputo modellare.

Accanto alle sculture, il percorso espositivo si arricchisce delle opere di:

Giancarlo Nunziato, pittore

Laura Campa, iconista

Imma Vitello, pittrice

Le loro pitture non si impongono sulla materia, ma la assecondano: è il legno stesso, con le sue venature antiche, a suggerire figure, paesaggi, e sacre icone. Come se i nodi e le curve, plasmati dal vento e contorti dal tempo, avessero custodito immagini in attesa di essere svelate.

Completa la mostra una selezione di fotografie di Salvatore Valente, dedicate agli alberi centenari della piana degli ulivi.

La mostra, patrocinata dal Comune di Ostuni, resterà aperta al pubblico fino al 22 aprile con i seguenti orari:

09.30-13:00 e 15:00-20:00.

Ingresso libero.

Per informazioni:

L’Ulivo che Canta

https://www.instagram.com/lulivochecanta_gallery

https://www.instagram.com/lulivochecanta