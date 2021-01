I Carabinieri della stazione di Torchiarolo, al termine degli accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà una pensionata del luogo, per esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose e danneggiamento aggravato.

In particolare, la donna, nel corso della mattinata dell’8 gennaio scorso, pretendendo la restituzione di circa 10.000 euro precedentemente concessa, in più tranche, alla nipote, ha dapprima danneggiato il citofono dell’abitazione di residenza di quest’ultima e poi l’autovettura della denunciante in sosta sulla pubblica via.

La nipote ha presentato denuncia–querela presso la Stazione dei Carabinieri