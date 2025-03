Una grandissima rimonta in quel di Marsala per le ragazze di coach Paolo Totero che al termine di una bella prestazione ribaltano una gara che sembrava ormai compromessa, portando a casa una vittoria strepitosa. Gara molto sentita da entrambe le formazioni che subito danno spettacolo con un primo set molto combattuto finito ai vantaggi a favore delle padrone di casa che approfittano di un momento di distrazione delle fasanesi che sul 22-24 si fanno prima rimontare e poi superare dalle siciliane. La ripresa dei giochi vede una partenza sprint delle padrone di casa che piazzano subito un break importante e approfittano di un momento difficile della Pantaleo. Il Marsala si porta su un inaspettato 2-0 ipotecando così la vittoria finale.

A quel punto la Pantaleo cambia letteralmente pelle martellando le avversarie che, complice un dispendio notevole di energie profuse sino a quel momento e forse anche un inconscia consapevolezza di avere la gara in mano, cedono alla poderosa reazione delle fasanesi che pareggiano la gara con due set semplicemente esemplari (18-25 e 17-25) per poi dominare il tie-break che consegna una meritatissima vittoria a Valentina Martilotti e compagne. Una Pantaleo che di fatto mostra al numeroso pubblico presente sugli spalti del San Carlo di Marsala di essere una grande squadra e soprattutto di essere la capolista del girone D.

“È stata una grandissima vittoria –afferma il ds Micaela Cofano – al termine di una gara molto combattuta e giocata a gran livello da ottime formazioni. Il Marsala stasera ha confermato di essere un ottimo team come dimostra la sua classifica ma la reazione della mia squadra è stata epica. Nonostante il 2-0 iniziale le ragazze non hanno mai smesso di credere in loro e soprattutto nella possibilità di un altro grande successo. Ed infatti con un ritrovato equilibrio e tanta buona difesa si è concretizzata una reazione favolosa che ci ha permesso di rimontare e vincere questa gara importantissima”.

Una grande prestazione di tutto il gruppo che ha affrontato questa complicata trasferta e che dimostra ancora di più il grande valore del team fasanese in questo girone D del Campionato Nazionale di Serie B1 femminile.

Marsala Volley TP – Pantaleo Podio Volley Fasano 2-3

(26-24, 25-20, 18-25, 17-25, 12-15)

Pantaleo Podio Volley Fasano: Maiorano, Mearini 5, Albano 8, Negro 7, De Dominicis, Di Coste, Campana 17, Vinciguerra 3, Botarelli 30, Martilotti 9, Soleti, Vittorio. All. Totero.

Marsala Volley TP: Pozzoni 13, Caserta 9, Cecchini 7, Corroux 1, Zingoni 1, Oggioni, Grippo 3, Bondavalli 13, Messaggi 1, Varaldo 19, Lo Gerfo, Carpio 1, Guastella. All. Giangrossi.

Arbitri: Davide Maria Bruno e Stefano Foschi

Classifica: Pantaleo Podio Volley Fasano pt. 45, Marsala Volley 36, Epas Agocap Pvt Modica 36, Volleyro Casal dei Pazzi Roma 34, Star Volley Bisceglie 34, Nimis Cons. Uv. Pomezia 32, Co.Ge. Vesuvio Oplonti 31, Zero5 Castellana Grotte 26, Iannino Volley S. Teresa Riva Messina 25, Lu.Vo Barattoli Arzano 24, Ics Volley Lucia Roma 21, Pallavolo Crotone 16, Sirdeco Volley Pescara 0

Giada Amatori