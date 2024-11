Nessun problema per le ragazze di coach Paolo Totero che tornano dalla quarta trasferta consecutiva ancora vittoriose. La squadra ospitante, che dopo quasi due anni perde la propria imbattibilità casalinga ad opera del roster fasanese.

Gara a senso unico, come punteggio, preparata e interpretata con acume dalle ragazze gialloblù che consolidano la vetta della classifica

L’inizio non è dei migliori delle fasanesi che nelle prime battute concedono qualcosina alle padrone di casa che tentano la fuga. Tentativo subito bloccato dallo staff gialloblù che dopo un provvidenziale time out rimette subito le cose apposto riequilibrando subito il set vinto poi sul fil di lana grazie, ancora una volta, alla grande esperienza delle fasanesi. Primo punto del match per Valentina Martilotti (tra le migliori della gara) e compagne che di fatto apre una altra gara. Il Modica comincia a balbettare contro una Pantaleo Fasano che sale in cattedra cominciando a sciorinare un gioco da grande squadra. Sul risultato di 14 pari coach Paolo Totero inserisce Marta Campana, subito in partita e protagonista, con tutto il resto della squadra, di un break di 11-1 che di fatto chiude il secondo set e la stessa gara. Nel terzo ed ultimo set infatti, la Pantaleo Fasano continua la sua marcia vincente e impeccabile serrando in fretta una gara ormai segnata.

“Avvio alquanto difficile – afferma coach Totero – dove abbiamo commesso qualche errore di troppo grazie anche alla loro pressione. Poi, nei momenti topici del set, ne siamo usciti di squadra come in altre occasioni. Questo è un fattore che conferma la forza di questo grande gruppo. Nel secondo set poi ho fatto entrare Marta Campana che ha realizzato un bellissimo filotto di battute e di li abbiamo iniziato a gareggiare molto bene e da grande squadra giocando due set degni da squadra prima in classifica”.

Alle siciliane non bastano le buone prestazioni di Alice Gasparroni e Daniela Poles che non riescono a confermare ulteriormente la loro imbattibilità casalinga nell’anno in cui il club siciliano si appresta a festeggiare i 50 anni di attività sportiva. La Pantaleo invece, torna a casa rafforzata nella propria convinzione di poter competere con chiunque preparandosi al prossimo importante impegno contro il Marsala che, dopo oltre un mese, potrà disputare in casa domenica prossima.

Epas Agocap PVT Modica–Pantaleo Podio volley Fasano: 0-3

(23-25; 15-25; 13-25)

Epas Agocap PVT Modica: Ferrari, Lo Iacono, Sansò 3, Gitti C. 3. Gasparroni 7, Ferrantiello, Gitti M, Poles 5, Desimone, Palazzi 8, Lucescul 4, Carnazzo 1, Brioli 1, Giombini. All. Relato.

Pantaleo Podio Volley Fasano: Maiorano 3, Mearini 7, Albano 7, Negro 2, Di Coste, Campana 3, Vinciguerra, Botarelli 6, De Dominicis, Martilotti 9, Soleti 3, Vittorio. All. Totero.

Giada Amatori