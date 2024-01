Non è bastata una grande rimonta delle gialloblu di coach Paolo Totero per portare a casa la vittoria contro un coriaceo Altino che dopo un combattutissimo macth incassa due punti e allunga la propria classifica. Match molto spettacolare quello messo in campo dai due roster scesi sul parquet del Salvemini di Fasano che dinanzi ad una discreta cornice di pubblico hanno dato vita ad una lunga e divertente gara. Partenza con buoni auspici per le padrone di casa che costringono le avversarie ad inseguire il risultato per buona parte del set salvo poi farsi annullare due set-ball. Errori che rimettono in corsa le abruzzesi brave a chiudere il set a proprio favore. Le fasanesi accusano il colpo concedendo alle avversarie anche il secondo set. Ma è qui che ricomincia la partita per Valentina Barbolini e compagne che con uno scatto d’orgoglio cominciano a martellare gli ospiti che cedono alle buone giocate delle ragazze del presidente Renzo Abete siglando a proprio favore il terzo set che riapre la gara. Abruzzesi in chiara difficoltà anche nel quarto game con coach Emilio Giandomenico che prova a spronare le sue ragazze, ma ancora una volta sono le fasanesi a comandare le operazioni e chiudere il set a proprio vantaggio. Gara pareggiata e Salvemini che esplode in festa per una rimonta che sembrava insperata. Al tie-break la gara si infiamma con l’Altino che parte bene mettendo a segno un buon vantaggio sulle fasanesi che provano una stoica rimonta, ma nel finale devono fare i conti con un la stanchezza e con un pizzico di situazioni sfortunate che consegnano la vittoria alla formazione ospite.

“Oggi abbiamo regalato al pubblico al pubblico una grandissima partita – afferma coach Totero – con degli scambi lunghissimi e delle ottime difese che hanno reso avvincente la partita. Siamo sempre partiti in vantaggio e dovevamo sfruttare meglio il primo set. Paghiamo i troppi errori consecutivi che commettiamo in alcuni frangenti della gara e su questo dobbiamo lavorare meglio e di più. Però grande lode alle mie ragazze che hanno rimontato due set e abbiamo dimostrati che siamo alla pari delle migliori e che abbiamo grandi margini di miglioramento per portare a casa qualche scontro diretto che ci permetterebbe di smuovere di più la classifica”.

Da sottolineare le buone prestazioni di Noemi Marsengo e Valentina Martilotti top scorer di questa gara che hanno regalato al pubblico fasanese giocate di alto livello agonistico.

Pantaleo Podio Volley Fasano-Tenaglia Altino Volley 2-3

(26-28/19-25/25-23/25-19/12-15)

Pantaleo Podio volley Fasano: Gotti, Antonaci 12, Di Diego, Mollica, Fatticcioni, Negro 2, Marsengo 20, Rizzo, Barbolini 15, Mansueto, Albano, Martilotti 22, Pisano, Soleti 15. All. Totaro.

Tenaglia Altino Volley: Ferrara 12, Da Camillis, Giordano 1, Cometti 13, Montechiarini 16, Orazi 21, Angeloni 1, Ricci, Giometti 13, Micheletti 2, Tega 1. All. Giandomenco

Arbitri: Adornato e Cioffi

Fasano 13 gennaio 2024 Ufficio Stampa