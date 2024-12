La Pantaleo Podio Volley Fasano subisce la prima sconfitta stagionale ad opera dell’ICS Santa Lucia Roma. Sotto di due set le fasanesi riescono a rimontare al due pari per poi cedere al tie-bresk. Quinto set che questa volta non arride alle ragazze di coach Paolo Totero. Gara che parte in perfetto equilibrio con un Santa Lucia che sul finale di set riesce a portare a casa il primo gioco. Alla ripartenza del match immediata la reazione delle fasanesi che a metà set riescono a portare a casa un break di ben 4 punti facendo ben sperare in un inversione di tendenza della partita. Ed invece l’esperienza e la caparbietà delle capitoline riesce a riequilibrare la gara fino a piazzare il break decisivo nel finale di set portando la gara sul 2-0. La Pantaleo cambia marcia e cosi in poco tempo riporta in equilibrio la partita con due set da grande squadra trascinando un disorientato Santa Lucia al tie-break. Ottima la partenza nel quinto set che vedeva le fasanesi costantemente in vantaggio salvo poi subire a metà set un break delle romane che con uno scatto improvviso riuscivano a chiudere il match.

“È stata una partita a due facce, dove abbiamo affrontato i primi due set con molta difficoltà, faticando tanto ad entrare nel ritmo gara – dichiara a fine match coach Paolo Totero – Merito dell’avversario che ci ha aggredito sin da subito, lasciandoci poco spazio. Poi, nel terzo e quarto set, siamo entrati determinati e pronti a reagire vincendo con estrema facilità, mostrando il nostro vero valore. Nel quinto set abbiamo abbassato un po’ la guardia commettendo qualche errore di troppo. Questo ha favorito la vittoria del Santa Lucia a cui faccio i miei complimenti. Alle mie ragazze posso solo dire che sono state comunque brave perché non era facile reagire sotto di due set e andare poi a giocarsi il quinto set, portando un punto prezioso a casa che in ogni caso muove in la classifica. Mi dispiace solo non essere riuscito a dare loro la soluzione giusta per poter vincere la partita”.

La Pantaleo perde la prima gara della stagione portando comunque a casa un punto prezioso per la classifica che li vede comunque ancora in testa.

Ics volley Santa Lucia-Pantaleo Podio Fasano: 3-2

(25-22; 25-22;15-25; 14-25; 15-11)

Ics Volley Santa Lucia: Cavalieri, De Arcangelis 11, Palermo 17, Bressan 1, Culiani 10, Sturabotti 3, Mastrocinque, Cherubini 5, Ungaro, Taglione 2, Liuzzo, Morone 11. All. De Gregoriis.

Pantaleo Podio Volley Fasano: Maiorano 4, Mearini 10, Albano 5, Negro 9, Di Coste, Campana 6, Vinciguerra, Botarelli 19, De Dominicis, Martilotti 10, Soleti 1, Vittorio. All. Totero.

Arbitri: De Martino e Nannini.

Giada Amatori