Dopo tre turni esterni , dovuti alla concomitanza dell’incontro della Nazionale Italiana di Pallamano ,la Volley Podio Fasano ritorna nella sua casa ,il Palasport di Vigna Marina, ospitando le siciliane del Marsala. La occupa la terza posizione in classifica con un ritardo nei confronti delle nostre gialloblù di soli tre punti. Le siciliane del Marsala Volley TP è un team costruito in maniera ambiziosa e pertanto punta ad un campionato di vertice. L’incontro delle alte sfere, quindi, quello di domenica che avrà inizio alle ore 17.00.

Match difficile per le ragazze di coach Paolo Totero contro un team deciso ad invertire la rotta del suo campionato, frenato in questo avvio di stagione da qualche stop inatteso. “Roster costruito con l’obbiettivo di puntare al salto di categoria – afferma coach Totero – e quindi formato da atlete di primordine e capaci di mettere in difficoltà chiunque. Il Marsala viene da qualche stop in queste prime gare di campionato ma questo non deve distrarci dalle loro reali potenzialità. Dobbiamo mantenere sempre la massima concentrazione e determinazione come fatto nelle partite sino ad oggi disputate. Siamo felicissimi di tornare dinanzi al nostro pubblico che siamo certi ci sosterrà tantissimo per questa seconda gara casalinga”.

Roster siciliano allenato da coach Luca D’Amico e formata da giocatrici di altissimo valore come le schiacciatrici Beatrice Pozzoni e Beatrice Meniconi, dall’opposto Barbara Varaldo, dai centrali Giulia Caserta e Chiara Cecchini dal libero Cecilia Oggioni e dalla nuova palleggiatrice italo-argentina Romina Courroux che ha sostituito l’infortunata Erin Grippo.

In casa gialloblù coach Paolo Totero può disporre dell’intero roster per questo delicatissimo impegno che va affrontato sin dalle prime battute con decisione e grande concentrazione.

Atteso per l’evento al Palasport di Vigna Marina il pubblico delle grandi occasioni.

Appuntamento, quindi, domenica 24 novembre 2024 alle ore 17.00

Arbitreranno l’incontro i signori Andrea Michele Aleo e Marco De Orchi.

Giada Amatori