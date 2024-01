Farmacia Schultze Messina-Pantaleo Podio Volley Fasano 1-3

(24-26/18-25/26-24/25-20)

Farmacia Schultze Messina: Bertasi, Spitaleri, De Luca 2, Bilardi 4, Frazzica, Quiligotti, Labianca 8, Matrullo 14, Basile, Bonfitto, Nielsen 7, Decandia, Santoro, Bertiglia 14. All.Prestipino.

Pantaleo Podio volley Fasano: Antonaci 7, Di Diego, Mollica, Fatticcioni, Negro 5, Marsengo 19, Rizzo, Barbolini 16, Morabito, Albano, Martilotti 19, Pisano, Soleti 15. All. Totero.

Arbitri: Vincenzo Bruno e Alessio Bragato.

Grande impresa delle gialloblù del presidente Renzo Abete che nell’ultimo match del girone di andata portano a casa una vittoria strabiliante contro una diretta concorrente per un posto play off. Vittoria meritatissima per la Pantaleo Podio Volley Fasano che domano la sete di vittoria del Farmacia Schultze Messina già reduce da una brutta sconfitta in quel di Catania sponda Energy System. Partita dalle mille emozioni con continui ribaltamenti di fronte che questa volta arridono alle fasanesi, che con freddezza e determinazione portano a casa il primo punto del match. Le siciliane sbandano e nonostante un iniziale equilibrio devono poi cedere il passo all’ottima tenuta difensiva di Michela Pisano e Silvia Antonaci e alle vincenti giocate del quartetto Valentina Martilotti, Noemi Marsengo, Adelaide Soleti e Valentina Barbolini. Bocche di fuoco incontenibili che chiudono il secondo game sul 25-18. Nel terzo e decisivo match l’orgoglio delle padrone di casa saliva in cattedra con le fasanesi brave a rintuzzare tutti gli attacchi locali salvo poi cedere nel finale di set. La Pantaleo Podio Fasano manteneva calma e lucidità e senza scomporsi nel quarto gioco riprendeva a martellare le padrone di casa, grazie anche ad un ispirata Sofia Negro sempre precisa nell’imbeccare le giocate offensive a beneficio delle sue compagne. Un set condizionato anche dal serio infortunio occorso alla messinese Marcela Nielsen. Alla ripresa del gioco le gialloblù continuavano a mantenere la giusta concentrazione chiudendo la gara senza ulteriori difficoltà.

Vittoria di squadra quella messa a segno delle ragazze di coach Paolo Totero, e che ha registrato l’esordio in campionato di Chiara Albano e Giulia Fatticioni che con il loro ingresso in campo hanno dato respiro e forza alle giocate fasanesi. “Sono molto contento della gara messa in campo dalle ragazze – afferma coach Totero – disputata con molto ordine e concentrazione. Sono state bravissime a gestire i momenti difficili della gara senza mollare mai. Era una gara molto difficile ed averla vinta in questa maniera ci dà forza e un pizzico di serenità in più. Volevamo una vittoria importante ed è arrivata su uno dei campi più difficili di questo girone”.

Nota di merito quindi anche a Vivien di Diego, Cristina Morabito, Micaela Mollica e Felicia Rizzo sempre pronte a dare il proprio contributo con grande impegno e spirito di sacrificio alla costruzione di un grande progetto.

“Finalmente abbiamo visto la squadra che volevamo vedere dentro e fuori dal campo – afferma il ds Micaela Cofano – con un grande gruppo che ha mostrato la sua reale forza da chi ha giocato e soprattutto da chi e rimasto fuori a incitare e sostenere moralmente le loro compagne. Il duro lavoro paga sempre”.

La Pantaleo Podio Volley Fasano comunica inoltre che nei giorni scorsi ha consensualmente sciolto il suo rapporto di collaborazione con la giocatrice Sara Gotti. La società ringrazia l’atleta per il contributo sportivo augurandole le migliori fortune per il proseguo della sua carriera.