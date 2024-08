La Pantaleo Podio Volley si ritrova al Salvemini di Fasano per dare inizio alla sua stagione sportiva.

Mercoledì 21 agosto inizio della stagione 2024-2025,Dirigenza, tittle sponsor, staff tecnico, preparatori atletici e roster si sono ritrovati presso il Palestrone Salvemini di Fasano teatro degli ultimi successi della Podio Volley Fasano. E’ stata anche l’occasione per la società di presentare il nuovo roster che affronterà il prossimo campionato di serie B1 girone D. Ad aprire la serata, dopo le foto di rito, il saluto di un rappresentante del main sponsor della società sportiva fasanese: Italo Pantaleo. “La nostra famiglia è veramente molto orgogliosa di questo grande progetto sportivo – afferma l’imprenditore fasanese – che ci auguriamo sia vincente. Noi investiamo per portare alto il nome della nostra città e delle nostre aziende e siamo certi che questa prerogativa è pienamente sposata da questa società che abbiamo deciso di sostenere”.

Immancabile l’intervento del direttore sportivo Micaela Cofano che oltre a ringraziare i presenti ha dato il benvenuto al nuovo roster faticosamente costruito nei mesi scorsi e chiamato a difendere i colori della Pantaleo Podio Fasano. Roster presente al gran completo con le palleggiatrici Sofia Negro e Francesca Di Coste, i liberi Federica Vittorio e Lucrezia De Domincis, le centrali Chiara Albano, Valentina Mearini e Chiara Vinciguerra, le schiacciatrici Valentina Martilotti, Marta Campana e Ilaria Maiorano e i due opposti Irene Botarelli e Adelaide Soleti. Roster attualmente affidato alle cure del preparatore atletico Andrea Blasi, e dello staff tecnico da coach Totero che anche quest’anno coadivuato dai due vice Pietro Tanzarella e Giuseppe Catapano e dallo scoutman Giorgio Cesari.

È stato il vicepresidente Alessandro D’Erchia, dopo aver ringraziato tutti i presenti ad assegnare la fascia di capitano per questa nuova stagione. A rivestire questo importante ruolo è stata designata Valentina Martilotti “Sono molto onorata di essere stata designata dalla società per questo importante compito – sono le prime parole di capitan Martilotti – sono certa che con la collaborazione di tutte le mie compagne sapremo costruire un gruppo forte e coeso deciso a disputare un campionato di grandi soddisfazioni”.

A chiudere le presentazioni di rito e dare ufficialmente inizio ai primi test atletici ci ha pensato il presidente Renzo Abete che ha voluto ringraziare tutte le figure dirigenziali, tecniche, mediche, legali e giornalistiche presenti per quest’avvio di stagione a partire dal segretario Mariella Ricciardi, dall’avvocato Patrizia Ruggiero, il medico sociale dott. Ulisse Capitaneo, fisioterapista di campo Romina Argentieri, la studio Fisios nelle persone di Paolo Oscuro e Davide Sabatelli, l’ufficio stampa curato da Michele Cavallo, il fotografo Mario Rosato, diretta e web Graziano Albanese, dirigenti Vito Pezzolla, Dino Montanaro, Leonardo Laltrella, Antonio Cofano, Gianluca Lacirignola e Vito Turchiarulo, supporto allenatori Tommaso Maggi e Marco Cofano, segna punti ufficiali Isabel Renna e Angela Mileti, responsabile animazione gare Beniamino Angelini e responsabile musicale Daniela Guida.

Presentati anche i componenti dei settori giovanili, che oltre a Giuseppe Catapano e Pietro Tanzarella vedono la riconferma di Katia Irlando e Cecilia Caprari che saranno supportati dal dirigente accompagnatore Angelo Longo. Riconfermato anche per la prossima stagione il settore “amatoriali” la cui organizzazione sarà nuovamente affidata a Mimma Latartara.

Giada Amatori