La straordinaria partecipazione della FLAI CGIL di Brindisi insieme alla Comunità Africana alla manifestazione nazionale “Invisibili e Together”, svoltasi ieri 28 marzo a Roma, rappresenta un segnale forte, chiaro e inequivocabile di impegno, coscienza e determinazione.

Una presenza massiccia, sentita e consapevole quella delle lavoratrici e dei lavoratori del territorio brindisino, che hanno scelto di esserci per dare voce a chi troppo spesso resta ai margini, invisibile agli occhi della società e delle istituzioni. Con orgoglio e senso di responsabilità, la delegazione della FLAI CGIL di Brindisi ha attraversato le strade della capitale portando con sé storie, rivendicazioni e speranze.

La manifestazione si è svolta attorno a rivendicazioni chiare e imprescindibili:

insieme per affermare i diritti e la dignità delle persone migranti, per contrastare le politiche di deportazione e il rischio dei blocchi navali, denunciare le morti nel Mediterraneo, fermare le misure punitive verso le ONG, non peggiorare la concessione dei ricongiungimenti familiari, per dare voce ai migranti.

Temi che chiamano in causa la responsabilità collettiva e che rendono ancora più significativa la partecipazione della FLAI CGIL di Brindisi, distintasi per energia, compattezza e capacità di mobilitazione, contribuendo in maniera determinante alla riuscita dell’iniziativa.

Essere presenti a Roma non è stato solo un gesto simbolico, ma un atto concreto di lotta e solidarietà. Significa ribadire che nessuno deve essere lasciato indietro, che ogni lavoratore e ogni persona ha diritto a dignità, diritti, accoglienza e giustizia.

La FLAI CGIL di Brindisi continuerà, con ancora maggiore determinazione, il proprio impegno nei territori, nei luoghi di lavoro e nelle piazze, affinché le istanze emerse durante questa importante giornata non restino inascoltate ma si traducano in azioni e cambiamenti concreti.

La mobilitazione del 28 marzo rappresenta una tappa fondamentale di un percorso più ampio, che vedrà il sindacato sempre in prima linea nella difesa dei diritti, della giustizia sociale e della dignità umana.