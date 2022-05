Fasano, Ostuni e Carovigno . Sono i tre comuni della provincia di Brindisi che hanno ricevuto la Bandiera Blu 2022, il prestigioso riconoscimento per le località balneari d’eccellenza.

I tre comuni brindisini, anche per quest’anno, potranno fregiarsi del vessillo internazionale assegnato dalla Foundation for Environmental Education (Fee), che premia la qualità delle acque di balneazione ma anche il turismo sostenibile, l’attenta gestione dei rifiuti e la valorizzazione delle aree naturalistiche.

Anche quest’anno, la provincia di Brindisi, oltre alle tre “spiagge bandiera blu”, ottiene un quarto riconoscimento: è la bandiera blu assegnata al Porto Turistico Marina di Brindisi, nella categoria approdi

Le bandiere blu 2022 ricadono in 210 comuni vincitori e 82 approdi turistici. Si tratta di strutture che, secondo la Fee, offrono acque pulite, spiagge da sogno e servizi.

Infatti, il riconoscimento della Bandiera Blu per le spiagge e per gli approdi viene assegnato dopo la rigorosa valutazione di numerosi criteri che riguardano l’educazione ambientale, la qualità delle acque, la gestione ambientale, i servizi e la sicurezza.

Per ottenere l’ambita bandiera vengono prese in esame, in primo luogo le analisi svolte dall’Arpa nel corso degli ultimi quattro anni.

Ma la pulizia delle acque non è l’unico requisito per ottenere l’ambito vessillo: occorre che, uno o più tratti della costa, raggiungano buoni punteggi in altri 32 indicatori periodicamente aggiornati.

Tra gli indicatori vi sono l’esistenza e il grado di funzionalità degli impianti di depurazione, la percentuale di allacci fognari, la gestione dei rifiuti, la raccolta differenziata, le iniziative ideate dalle amministrazioni per una migliore vivibilità nel periodo estivo, la valorizzazione delle aree naturalistiche presenti, la cura dell’arredo urbano con la presenza di piste ciclabili e aree pedonali) ma anche la possibilità di accesso al mare per tutti senza limitazioni.

In Puglia sono state assegnate 50 bandiere blu ai lidi di 18 Comuni (Rodi Garganico, Peschici, Zapponeta, Margherita di Savoia, Bisceglie, Polignano a Mare, Monopoli, Fasano, Ostuni, Carovigno, Castellaneta, Maruggio, Ginosa, Melendugno, Castro, Salve, Ugento e Nardò) e sette agli approdi (due a Foggia e Lecce, uno a Bari, BAT e Brindisi).



Queste le spiagge “Bandiera Blu” in provincia di Brindisi

Mezzaluna (Carovigno)

Pantanagianni (Carovigno)

Punta Pennagrossa (Carovigno)

Egnazia – Case Bianche (Fasano)

Savelletri (Fasano)

Torre Canne (Fasano)

Creta Rossa (Ostuni)

Lido Fontanella (Ostuni)

Lido Morelli (Ostuni)

Pilone – Viar Beach-Lido Stella (Ostuni)

Rosamarina – Rodos-Capanno-Lambertiana (Ostuni)