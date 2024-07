La Rassegna del Chiostro, per la sua quarta attività culturale ospita l’autrice Ida De Giorgio, col suo libro “Racconti al balcone”, edito History Digital Library.

In dialogo con Francesca Romana Intiglietta, founder e curatrice de La Rassegna del Chiostro.

Le letture saranno tenute da Jenny Ribezzo, attrice.

L’introduzione di carattere storico a cura di Rosalba Cucci, storica e referente del Progetto Policoro del Duomo di Brindisi.

L’esposizione pittorica tematica a cura di Antonia Acri, vicepresidente della Associazione culturale Porta D’Oriente di Brindisi e curatrice della sezione delle arti pittoriche di Rassegna.

Trentasei racconti brevi, alcuni brevissimi, di una sola pagina, divisi in quattro sezioni, Primavera, Estate, Autunno e Inverno, composti in modo da ricoprire una vasta gamma di registri narrativi: leggero e ironico, talvolta satirico, nelle belle stagioni, per poi virare verso toni più cupi, il noir, lo splatter, il drammatico in Autunno e Inverno. Nel finale di ogni storia si cerca l’elemento sorpresa, un piccolo colpo di scena, una soluzione obliqua o paradossale con esiti spesso felici.

L’autrice rivela un’ottima capacità di invenzione e si avvertono nel suo narrare sensibilità e garbo, nonché una notevole abilità nell’evocare efficacemente i personaggi con poche, essenziali pennellate.

La sintassi è quasi sempre paratattica e a volte frasi brevissime si susseguono con ritmo sincopato, anche con cambio del soggetto non esplicitato.

Nei racconti nei quali non cerca la battuta finale, Ida de Giorgio riesce a creare atmosfere emotivamente coinvolgenti, con buone suggestioni descrittive e senza sbavature retoriche. Comitato di lettura Premio Italo Calvino XXXVI edizione

Ida de Giorgio è nata a Brindisi, dove vive. Rottamata anzitempo dall’attività di Informatore Scientifico del Farmaco, ha scoperto l’effetto catartico del riempire di parole pagine bianche. I lusinghieri esiti della partecipazione a vari concorsi letterari l’hanno indotta ad approfondire l’abilità con corsi di scrittura creativa. La sua rubrica “Racconti al balcone” è un appuntamento fisso sul settimanale Il7 Magazine. Collabora fin dalla sua apertura con la History Digital Library curando il settore storico e creativo.

Felice single, con scarse virtù domestiche, condivide la sua casa con qualche miliardo di acari della polvere, che non dissuadono i moltissimi amici dal frequentarla.

Appuntamento per mercoledì, 31 luglio alle 19.00 presso il chiostro della chiesa di San Benedetto in Brindisi.