“La Rassegna del Chiostro” – Rassegna di libri con esposizioni pittoriche tematiche alla sua II edizione invernale- prosegue col secondo appuntamento presso la chiesa di Santa Lucia in Brindisi, il 20 gennaio con l’autore Mario Scardicchio e il suo libro “La voce dei ricordi”, autopubblicazione del 2023.

Descrizione del libro.

In un affascinante angolo della Puglia baciato dal sole, le vite di Francesca, Salvatore e Renato si intrecciano in un intenso romanzo.

Francesca, giovane e intraprendente, fa una scelta coraggiosa: abbandona Salvatore, per seguire Renato, un ragazzo che le promette un futuro diverso. Ma quando la vita prende una svolta inaspettata e Francesca scopre di essere incinta, Renato la abbandona. Determinata a costruire un nuovo destino per sé e per la sua piccola Floriana, Francesca si trasferisce a Milano.

Floriana, ormai adolescente, sente il richiamo delle sue radici meridionali e brama di scoprire la verità nascosta nel passato di sua madre. Con determinazione, convince Francesca a fare ritorno al paese natale, dando il via a una straordinaria ricerca di identità, amore e perdono.

Questa appassionante storia è un viaggio emozionante attraverso il tempo e lo spazio, un ritorno alle origini narrato con il calore e la passione delle autentiche storie del Sud. L’autore, Mario Scardicchio, ci guida attraverso segreti sepolti, illuminando persino gli angoli più oscuri dell’anima umana. Un romanzo che cattura il cuore, unendo passato e presente in un abbraccio che incanta dall’inizio alla fine.

L’autore.

Scrittore e regista teatrale autore di commedie, racconti e del romanzo “Analena” vincitore del concorso letterario nazionale Luce dell’arte tenutosi a Roma. Primo classificato Premio Brancati all’European Meeting of young Artist di Siracusa col dramma di Federico Garcia Lorca “Nozze di Sangue”. Primo classificato con “Il ritorno” al concorso Scrivo Corto di Grosseto.

A moderare l’incontro sarà Francesca Romana Intiglietta, ideatrice e organizzatrice del progetto culturale “La Rassegna del Chiostro”.

Le letture a cura di Clara Scardicchio, attrice.

Le esposizioni pittoriche tematiche di Valeria Colosimo.

Appuntamento per martedì 20 gennaio alle ore 19.00 presso la chiesa di Santa Lucia.