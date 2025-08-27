La Rassegna del Chiostro chiude il mese di agosto con la presentazione del libro della professoressa Antonella Colonna Villasi.

Il libro oggetto di discussione è “Le donne dell’intelligence italiana”, edito Carabba.

Descrizione del libro.

In passato lo spionaggio è stato considerato un campo prettamente maschile. Nell’intelligence italiana le donne hanno avuto un ruolo significativo e dimostrato capacità e abilità nel raccogliere informazioni in ambienti difficili, nella sorveglianza, nella creazione di reti di contatto e nella conduzione di operazioni segrete. Carisma e capacità nell’interazione sociale si sono rivelati importanti nella raccolta informativa. Il libro tratta le operazioni di intelligence di alcune donne, più o meno conosciute, a partire dall’Italia preunitaria, attraverso le vicende dell’Unità d’Italia, la Prima Guerra mondiale e la Seconda Guerra mondiale, co una breve trattazione dei primi anni dell’Italia post-bellica. Una storia dell’intelligence italiana in cui le donne sono le vere protagoniste.

L’autrice.

Antonella Colonna Vilasi è una studiosa di Intelligence italiana, docente universitaria e Rettore del Centro Studi sull’Intelligence U.N.I.

Autrice di oltre 80 volumi sul tema terrorismo ed intelligence.

Vincitrice di diversi premi letterari.

È stata tra le prime autrici europee ad aver pubblicato una trilogia sui temi dell’intelligence.

Collabora con numerose riviste scientifiche, con articoli su Intelligence e sicurezza.

Relatrice in numerose conferenze sul tema terrorismo ed intelligence.

Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana.

Insegna in agenzie ed università.

A dialogare con l’autrice sarà il professore Giuseppe Marella, membro della Società di Storia Patria per la Puglia- sez. Brindisi.

Le esposizioni pittoriche tematiche a cura di Amanda Librale.

In collaborazione con Società di Storia Patria per la Puglia, Catine Botrugno e la parrocchia Cattedrale di Brindisi.

Appuntamento il 29 agosto alle ore 19.30 presso il Cortile del Duomo di Brindisi.