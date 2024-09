La Rassegna del Chiostro, rassegna per gli appassionati di lettura, giunta alla sua terza edizione è alle ultime quattro attività culturali del mese di settembre.

Venerdì, 06 settembre sarà presentato il libro “Si è fatto buio”, edito Le Pietre di Marcantonio Gallo.

Panoramica sul libro. Due uomini si conoscono sul web. Comincia così una relazione fatta di pixel e promesse. Quando decidono di incontrarsi, nonostante un oceano li separi, qualcosa non va per il verso giusto. Abituati a guardarsi attraverso lo specchio deformante dei social network, i due non si riconoscono e si perdono. Dieci mesi dopo, una strana telefonata li fa nuovamente incontrare a New York. Mentre ripercorrono le tappe della loro storia, milioni di parole li precipitano in un universo in cui il non detto supera il limite dell’accettabile. Uno dei due racconta, l’altro tace. Può l’io apparente contrapporsi all’io reale così tanto da generare un totale fraintendimento? E può il disperato bisogno di credere in qualcosa stravolgere completamente la narrazione? Quanto coraggio ci vuole per accettare una verità che fa paura, quando è così lontana dall’immaginabile?

L’autore. Marcantonio Gallo, regista e attore, vive tra Brindisi e New York. Incurante delle regole della prosa, della poesia e della letteratura, vive allineando parole. È cofondatore, insieme a Fabrizio Cito, della compagnia teatrale Tdp Temporary Theatre Teatrodellepietre, che produce spettacoli teatrali dal 2008. Scrive e mette in scena le proprie drammaturgie contemporanee.

Ha collaborato con il Ministero di Grazia e Giustizia e la Casa Circondariale di Brindisi con un progetto di teatro e scrittura creativa all’interno del carcere che ha visto detenuti e attori impegnati sui palchi dei teatri italiani.

Si è fatto buio” è il suo primo romanzo, da cui sarà tratta l’omonima pièce teatrale.

Dialoga con l’autore Anna Consales, giornalista e insegnante di lingua inglese.

Le Esposizioni pittoriche tematiche sono a cura di Patrizia Minardi.

Appuntamento venerdì 06 settembre alle ore 19.00 presso il chiostro della chiesa di San Benedetto in Brindisi.

Si ringraziano per la collaborazione Rotary Club Brindisi Valesio e l’associazione culturale Porta D’Oriente di Brindisi.