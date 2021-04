La scrittrice Monica Cucinelli de “La Compagnia di Moony” presenta “I RACCONTI DELLA SESTA LUNA”

Dodici storie scritte con passione

Porta la firma de “La Compagnia di Moony” il libro collettivo “I racconti della Sesta Luna”.

Si tratta di brevi scritti di esordienti (ma non solo) che si sono avvicinati alla scrittura attraverso i corsi tenuti da Roberta Rizzo, alias Moony Witcher giornalista e scrittrice che nel 2002 ha pubblicato il suo primo romanzo fantasy “La bambina della Sesta Luna” raggiungendo i vertici delle classifiche mondiali.

I 12 racconti che ora presentiamo spaziano dal fantasy per adulti alla denuncia sociale, alla violenza sulle donne.

E ve ne sono da lasciare senza fiato per la solidità della scrittura.

Eterogenea e varia, la Compagnia di Moony, che firma questa prima antologia di racconti, fissa momenti di vita per accompagnare i giovani adulti alla lettura. I Racconti della Sesta Luna spaziano dal fantasy al sentimentale, dall’horror all’introspettivo con un unico comun denominatore, la fantasia sfrenata. Che è poi il marchio di fabbrica di Moony Witcher, loro maestra di storie e di scrittura. Singolare che la Compagnia sia composta da undici donne e un solo ragazzo.