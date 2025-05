Tenute Lu spada ospiterà venerdì 9 dalle 15 alle 18 presso la propria azienda la “Scuola Concorsi di AIS Puglia” con un focus sul Susumaniello.

Dopo una visita guidata tra i vigneti, la lezione sulla storia e le caratteristiche del Susumaniello sarà tenuta dal dott. Giuseppe Baldassare, consigliere nazionale Ais e autore del testo su questo vitigno tipico e autoctono di Brindisi.

Seguirà la degustazione dei vini di Susumaniello vinificato in rosso e in rosato. Tenute Lu spada metterà in degustazione i suoi Susumaniello: Philonianum, rosso e Fuocorosa, rosato.

La scuola dei concorsi di Ais di Puglia rappresenta un’opportunità didattica unica per i sommelier desiderosi di affinare le proprie competenze. Un vero banco di prova per coloro che, grazie al talento e alla preparazione, si sono già distinti all’interno delle loro delegazioni organizzate in tutta la Puglia.

Un laboratorio d’eccellenza dove approfondire la conoscenza del mondo del vino e migliorare le proprie abilità.

Pensata in preparazione al Concorso per il Miglior Sommelier d’Italia, questa scuola ha l’obiettivo di formare figure altamente qualificate e riconosciute a livello nazionale e internazionale.

Attraverso i concorsi regionali e tematici, AIS crea ambasciatori e comunicatori del vino, in stretta collaborazione con i consorzi di valorizzazione vinicola.

La Scuola Concorsi non è solo un percorso di allenamento per le competizioni, ma un’esperienza formativa che trasforma il sapere acquisito nei corsi AIS in una comunicazione moderna ed efficace del vino.

Il successo della Scuola Concorsi Puglia è testimoniato dai risultati: ha formato sommelier di spicco che, oltre alla notorietà, hanno ottenuto interessanti opportunità professionali nel settore vinicolo.

Tenute Lu spada è onorata di essere stata scelta dall’associazione italiana sommelier di Puglia per questa occasione formativa e di conoscenza sul Susumaniello, vitigno autoctono per eccellenza e caratteristiche del Terroir di Brindisi e per il quale è impegnata con altre aziende del territorio alla sua valorizzazione e affermazione.