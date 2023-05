HAPPY CASA BRINDISI- VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 95-100 (30-24, 53-49, 61-72, 95-100)

HAPPY CASA BRINDISI: Burnell 9 (3/9, 1/2, 3 r,), Reed 33 (5/8, 6/10, 3 r.), Bowman 14 (3/5, 1/4, 5 r.), Harrison 19 (1/1, 2/7, 3 r.), Mascolo 4 (2/6, 3 r.), Lamb 9 (2/2, 0/1, 2 r.), Mezzanotte 3 (1/3 da 3, 4 r.), Riismaa (0/1 da 3, 1 r.), Bayehe 4 (1/1, 4 r.), Vitucci ne, Bocevski ne. All.: Corbani.

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: Cordinier 12 (4/5, 1/1, 6 r,), Mannion ne, Belinelli 18 (1/2, 5/12), Pajola 5 (1/3, 1/3, 2 r.), Jaiteh 10 (4/6, 3 r.), Shengeila 17 (5/6, 1/3, 9 r.), Hackett 3 (0/2, 0/3, 3 r.), Camara ne, Ojeleye 7 (1/3, 1/2, 3 r.), Teodosic 17 (3/5, 3/5), Mickey 15 (6/7, 6 r.), Abass. All.: Scariolo.

ARBITRI: Giovannetti – Lo Guzzo – Gonella.

NOTE – Tiri liberi: Brindisi 28/36, Bologna 18/23. Perc. tiro: Brindisi 28/60 (11/28 da tre, ro 9, rd 24), Bologna 35/69 (12/34 da tre, ro 12, rd 25).

La stagione della Happy Casa Brindisi si chiude a gara tre playoff scudetto, cedendo l’onore delle armi alla più quotata Virtus Segafredo Bologna che fa valere la propria forza anche in gara tre.

Il punteggio finale di 95-100 rispecchia un andamento molto alto del match a cui i biancoazzurri impongono un ritmo forsennato sin dalla palla a due e per tutto il primo tempo realizzando ben 53 punti trascinati dal miglior Reed d’annata. L’esterno americano realizza 33 punti con 4/4 da tre nel primo periodo. La risposta ospite non si fa attendere e a salire in cattedra sono i campioni Teodosic (tre triple consecutive nel secondo quarto) e Belinelli nel break decisivo del terzo quarto. Al rientro in campo la Virtus graffia il match piazzando un parziale di 33-18, chiuso dalla tripla a fil di sirena di Mezzanotte. Brindisi getta il cuore oltre l’ostacolo e, nonostante le assenze del centro titolare Perkins e del capo allenatore Vitucci, rientra a contatto e ha con Bowman i liberi del possibile pareggio a 12” dalla fine. Il play brindisino fa 2/3 mentre Teodosic non sbaglia dalla lunetta e la stagione comunque positiva della Happy Casa si chiude tra la standig ovation di un PalaPentassuglia sold out di calore e passione.

