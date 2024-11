Virgola, una storia che continua, sarà protagonista della puntata di mercoledì 27 novembre de I nuovi Eroi, in onda alle 20.15 su Raitre.

La nota trasmissione racconta gli eroi del nostro tempo, ovvero cittadini insigniti dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con l’Ordine al Merito della Repubblica Italiana e parla di vicende che raccontano uno spaccato reale dell’Italia animata da un profondo senso civico ed esprimono il senso di comunità che definisce una nazione.

La nostra storia sarà raccontata dal pastry chef Nicola Di Lena che porta avanti il laboratorio terapeutico di pasticceria, offrendo opportunità di lavoro a persone con disabilità e con altre tipologie di fragilità, nominato del 2023 Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica italiana.

Protagonisti saranno i nostri ragazzi e le loro storie, parleranno di come affrontano con dedizione ed entusiasmo il loro lavoro quotidiano, che li rende liberi ed autonomi, in una visione di formazione continua ed inserimento sociale.