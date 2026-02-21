.

Dopo i recenti episodi di atti vandalici sulle linee di trasporto urbano, la Società Trasporti Pubblici di Brindisi, grazie alla disponibilità offerta dalle forze dell’ordine, ha effettuato – nelle ore serali di giovedì e di venerdì – dei controlli straordinari nei rioni più a rischio, a partire da Sant’Elia (dove si sono verificati gli ultimi episodi di teppismo nei confronti dei mezzi della Stp).

“Colgo l’occasione – afferma la Presidente di STP Brindisi, avv. Alessandra Cursi – per ringraziare la Questura e gli uomini della Polizia di Stato e dei Carabinieri per la loro presenza accanto al personale della nostra società in zone della città dove purtroppo si verificano costantemente atti vandalici che provocano danni ingenti al parco-macchine dell’azienda e mettono a repentaglio l’incolumità di autisti e passeggeri. E’ evidente che la presenza di forze dell’ordine costituisce un deterrente estremamente efficace, così come dimostrano i risultati dell’operazione conclusasi nelle scorse ore. Ovviamente i controlli continueranno ad essere effettuati in maniera costante e saranno estesi a tutta la città”.