Virtus Francavilla (3-5-2): Forte; Accardi, Gavazzi, Monteagudo; Carella (24’ st Izzillo), Risolo, Macca (39’ st Giovinco), Di Marco, Nicoli (24’ st De Marino); Artistico, Polidori (37’ st Zuppel). A disposizione: Lucatelli, Carretta, Serio, Vapore, Fornito, Latagliata, Fekete, Yakubiv. Allenatore: Villa.

Picerno (4-2-3-1): Summa; Pagliai (1’ st Novella), Garcia, Gilli, Gallo (46’ st Ciko), De Ciancio, Guerra; De Cristofaro (1’ st Esposito), Albadoro (23’ st Diop), Graziani; Murano (38’ st Biasiol).A disposizione: Merelli, Fucci, Pitarresi, Ciko, Allegretti, Maiorino, Santarcangelo, Lentini, Savarese, Ciriello. Allenatore: Longo.

Arbitro: Sacchi di Macerata.

Marcatore: 30’ st Diop.

Note: ammoniti Macca, Novella, Carella, Graziani

Inizia con una sconfitta interna l’avventura della Virtus Francavilla di mister Villa nella serie C Now 2023-2024.

Il Picerno di mister Longo si impone grazie ad una rete dell’ex brindisino Diop siglata a 15′ dalla fine al termine di una gara equilibrata ma con pochissime emozioni.

Il primo tempo scorre veloce e senza particolari sussulti, se si eccettuano un paio di azioni degli ospiti, tra le quali va segnalata la conclusione di Graziani, terminata sul palo al 43′.

Nella ripresa, la Virtus Francavilla macina gioco ma sono gli ospiti ad andare vicini alla rete dell’1-0 con Graziani. I biancazzurri ci provano con Polidori e Macca ma la rete difesa da Summa resta immacolata.

Con il passare dei minuti il Piceno comincia a prendere il pallino del gioco ed a nulla valgono i cambi effettuati dalla panchina di casa. Ed al 75′ gli ospiti passano in vantaggio con Diop che ribadisce in rete un tiro di Esposito respinto dal palo.

Nei minuti finali il Villa si scuote ma il risultato non cambia. Il nuovo entrato Giovinco tira a lato la punizione della speranza. Finisce con una bruciante sconfitta. Peccato.