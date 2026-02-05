Presentazione del libro

“La Xylella. Distruzione e rinascita degli olivi”

di Enzo Lavarra – Rubbettino

Un incontro per comprendere ciò che è accaduto, leggere con lucidità gli errori e le scelte compiute, e ragionare sulle condizioni della rinascita dell’olivicoltura salentina

Oltre il clamore della cronaca – anche di questi giorni – la Xylella è stata (ed è) una ferita profonda per la Puglia. Il batterio ha colpito duramente l’olivicoltura salentina, con una perdita stimata tra i 15 e i 20 milioni di alberi tra le province di Lecce e Brindisi, un danno enorme per l’economia agricola e la compromissione di un paesaggio storico che per secoli ha segnato l’identità del territorio.

Archiviare questa vicenda come “emergenza passata” sarebbe un errore: il problema non può dirsi completamente risolto e resta fondamentale mantenere alta l’attenzione, facendo tesoro di ciò che è accaduto per evitare di ripetere gli stessi sbagli e affrontare con realismo e apertura la fase della ricostruzione.

In questo quadro si inserisce il volume appena pubblicato “La Xylella. Distruzione e rinascita degli olivi” di Enzo Lavarra (Rubbettino). Forte della sua esperienza istituzionale – già europarlamentare, vicepresidente della Commissione Agricoltura e relatore della OCM per il settore olivicolo – Lavarra ricostruisce in modo diretto e documentato le ragioni che hanno favorito il dilagare del fenomeno, le fragilità emerse nella gestione, e le condizioni necessarie perché alla distruzione possa seguire una vera rinascita.

Un libro agile ma denso, che è insieme operazione verità e strumento di consapevolezza, utile a chi lavora la terra, alle istituzioni e a chiunque abbia a cuore il futuro dell’olivicoltura salentina.

Con l’autore si confronteranno:

Antonello Bruno (Presidente regionale Confagricoltura)

Benedetta Liberace (Olivicoltrice – Vicepresidente sezione Coldiretti Brindisi, Azienda olivicola Liberace)

Rocco Caliandro (Olivicoltore – Titolare di Tratturi Reali, Oli EVO di qualità)

Coordina:

Carmine Dipietrangelo (Amministratore di Tenute Lu Spada)

Sabato 14 febbraio- ore 17.30 Showroom Tenute Lu Spada

Strada comunale per lo Spada – Brindisi

A seguire degustazione di oli pugliesi selezionati.

