La Limongelli Dinamo Basket Brindisi comunica con entusiasmo di aver acquisito, fino al termine della stagione, le prestazioni sportive dell’atleta Nelson Okafor, ala grande – pivot di 203 cm.

Nato il 20 maggio 2003 in Germania, Okafor cresce cestisticamente nel Ludwigsburg con cui arriva a disputare il campionato NBBL, la competizione giovanile più importante della nazione, in cui partecipano tutti i team della Serie A con l’obiettivo di far crescere i migliori talenti e prospetti.

Grazie alle ottime prestazioni in campo, conquista la convocazione con la Nazionale tedesca Under 19 e partecipa anche alla Next Generation Euroleague, dove si confronta con i migliori giovani atleti europei.

All’inizio della stagione 2022/2023 la definitiva consacrazione con la prima esperienza in una squadra senior, in Serie C Silver abruzzese, firmando a Nova Farnese Campli. Nelle 9 gare disputate sin qui, Okafor è risultato essere il miglior marcatore della squadra con oltre 15 punti di media (high score di 24 punti contro Teramo), trascinando i suoi compagni al secondo posto in classifica.

Scopriamo il talento di Okafor nel commento del Direttore Sportivo della Dinamo, Fabrizio Campagnoli: “Nelson é un giocatore che darà verticalità e dinamismo alla squadra. Ha mezzi atletici incredibili, corre molto in campo aperto e ha a disposizione buoni movimenti offensivi. Ringrazio la società per questi ulteriori sforzi economici, che ci permetteranno di continuare ad essere protagonisti in questa stagione.”

Si ringraziano per la fattiva collaborazione l’agenzia Di Biaso, che cura gli interessi dell’atleta, e la Farnese Campli per la disponibilità a rilasciare il giocatore in tempo utile per il tesseramento che gli permetterà di scendere in campo già domenica 15 gennaio nel difficile match in programma a Molfetta contro la Virtus.

Ufficio Comunicazione – Limongelli Dinamo Basket Brindisi