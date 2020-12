Nello scenario educativo e sociale dell’emergenza COVID e della Didattica a Distanza, l’abbraccio dell’Alberghiero Sandro Pertini ai futuri studenti e studentesse si fa “laboratoriale”.

In diretta live su piattaforma dedicata all’orientamento MEET e in differita sui canali social – FACEBOOK , INSTAGRAM, YOUTUBE , TIKTOK – è l’invito della Scuola Alberghiera di Brindisi e Carovigno alle storie di eccellenza dei laboratori tecnico-professionali e multimediali di enogastronomia, pasticceria, sala/ bar e accoglienza turistica restituite nella modalità autentica del fare, con gusto e ad arte vocazionale.

Protagonisti assoluti delle “storie” dell’Alberghiero gli studenti frequentanti i laboratori della Scuola Professionale, sempre aperti in sicurezza. “Live” pure la voce degli ex studenti testimonial del Talento sul lavoro a livello nazionale, internazionale, UE.

Nell’invito del Dirigente Prof Vincenzo Micia ai futuri studenti e loro componente familiare, è il senso della scelta IPEOA BR:

“Con finalità di orientamento dei giovani sul territorio, la scuola vuole fare sentire il proprio abbraccio attraverso le emozioni di chi la scuola la vive. Non un racconto o una visita virtuale dell’Alberghiero di Brindisi, ma situazioni autentiche di laboratorio e di lavoro di studenti ed ex studenti dimostrative del disegno di vita e carriera di successo”. E ancora “azioni e fatti di contrasto alla povertà educativa come sfida al COVID nell’anno scolastico 2021-22 : esonero da ogni forma di contribuzione economica, fornitura di divisa a tutti gli studenti del primo anno, concessione in comodato d’uso di tablet con connessione WiFi agli studenti in bisogno di strumentazione digitale.