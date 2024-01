Il Palasport “Don Bosco” di Lecce ha ospitato la seconda prova interregionale di qualificazione di spada Cadetti e Giovani. Bottino vincente per la società brindisina Scherma Lame Azzurre dei Maestri Zumbo. La giornata di sabato è stata dedicata agli Under 17. Nel tabellone maschile cadetti Simone Toscano sfiora la vincita per sole 2 stoccate di differenza 15-13 e giungendo al secondo posto. Ottima anche la prova di domenica nella categoria giovani, dove lo stesso ha conquistato il terzo posto sul podio.

Domenica spazio agli Under 20. Nella prova femminile stravince Chiara Panzera che in finale si aggiudica il derby con la compagna di club Lucrezia Orlando per 15-8. Risultati di assoluto rilievo con i quali gli atleti ottengono il pass per la qualificazione e accedono alla seconda prova nazionale Cadetti e Giovani di spada in programma a Catania il 16 e 17 marzo. I Campionati Italiani di categoria (finali) si terranno invece a Genova dal 24 al 26 maggio. Soddisfatti i Tecnici della società brindisina Flavio Zumbo e Alessandro Rubino, pronti come sempre e da sempre alle nuove sfide agonistiche di calendario. Ad maiora.