Grandi emozioni per la prima prova interregionale Gran Premio Giovanissimi del 2025 svoltasi presso il PalaCus di Baronissi.

Le Lame azzurre “Maestri Zumbo”erano presenti per questo appuntamento con ben 7 atleti che hanno dato battaglia ad atleti provenienti da Puglia Campania, Basilicata Molise e Calabria.

Olivia Orofalo 14^ nella categoria giovanissime , Vincenzo Campanelli 74° nei ragazzi, Emanuele Somma 15° per la categoria giovanissimi, Tobia Rosato 33° negli allievi, Carla Saponaro 50^ categoria Allieve.

Applausi per Martina Zezza che trionfa sul podio conquistandosi il 3° posto nella categoria giovanissime.

Complimenti al piccolo Enea Orofalo che ha partecipato per la categoria esordienti/promozionali nella Spada.

I prossimi appuntamenti Under 14 saranno la prova regionale di Foggia e la prova nazionale GPG in quel di Vercelli.

Nel weekend dedicato alle prove del Circuito Europeo Under 17 si è conclusa con un ottimo 15^ posto dell’atleta delle Lame Azzurre “Maestri Zumbo” , Carola Calogiuri.

La Calogiuri infatti sfiora l’impresa e si ferma ad un passo dall’ingresso nelle prime otto in una competizione, quella di Samorin, tra le più importanti del circuito europeo sia in termini di quantità di partecipanti, 326 atlete provenienti da tutto il mondo nella spada femminile, sia in termini di livello di qualità tecnica. Grandissima quindi la sua prestazione che sigilla anche la recente convocazione in azzurro in vista dei prossimi Campionati del Mediterraneo di scherma che si disputeranno a VrSar(Orsera) in Croazia il prossimo 25 e 26 gennaio.