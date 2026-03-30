Tre giornate intense, ricche di emozioni e risultati di prestigio per le Lame Azzurre, grandi protagoniste al Campionato Regionale Gold di Foggia, valido anche come qualificazione alle fasi nazionali.

La manifestazione si è aperta con la vittoria fioretto femminile cadette, dove Carola Calogiuri ha conquistato il gradino più alto del podio, ottenendo il pass per la fase nazionale Gold. Nella stessa giornata, ottimi risultati anche nella spada maschile cadetti: Federico Lisi ha chiuso con un brillante ottavo posto, centrando la qualificazione al Campionato Nazionale Silver, mentre Tobia Rosato si è piazzato undicesimo, distinguendosi per grinta e determinazione.

Nella seconda giornata sono arrivate ulteriori conferme. Ancora protagonista Carola Calogiuri, che si è imposta anche nella categoria Giovani di fioretto femminile, conquistando una nuova vittoria e la qualificazione alla prova nazionale. Nella spada maschile Giovani, Tobia Rosato ha ottenuto un ottimo settimo posto, entrando nella top 8 e guadagnando il pass per la fase nazionale Gold di categoria. Buona anche la prova di Federico Lisi, che ha chiuso al tredicesimo posto.

La terza giornata ha regalato grandi soddisfazioni, in particolare nella spada femminile assoluti, dove le Lame Azzurre hanno dominato la scena con un podio interamente occupato: vittoria per Carola Calogiuri, secondo posto per Chiara Panzera e terzo per Jasmine Amidei. Da segnalare anche il settimo posto di Lucrezia Orlando.

Nel fioretto femminile assoluti, Carola Calogiuri ha sfiorato la tripletta, conquistando un eccellente secondo posto e confermandosi tra le atlete più in forma della competizione.

Nella spada maschile assoluti, Simone Toscano ha chiuso all’ottavo posto, seguito da Federico Lisi (20°) e Tobia Rosato (28°).

Un bilancio complessivo estremamente positivo per le Lame Azzurre, che tornano da Foggia con numerosi podi, piazzamenti di rilievo e importanti qualificazioni alle fasi nazionali. Risultati che premiano il lavoro quotidiano in sala e testimoniano la crescita costante del gruppo, pronto ad affrontare con ambizione i prossimi appuntamenti stagionali.