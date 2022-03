Una grande festa per grandi e piccini al Centro Ippico Acqua2O: attività legate all’apicoltura, alla mascalcia, food & drink e musica dal vivo. E infine, l’attesissimo Palio dell’Anello, un’antica e affascinante competizione a cavallo.

Domenica 20 marzo, dalle ore 10 fino all’imbrunire, il Centro Ippico Acqua2o, apre le sue staccionate per presentare alla cittadinanza il Progetto L.In.F.A. (Lavoro, Inclusione, Formazione in Agricoltura per minori autori di reato) un progetto selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile” e di cui l’ASD Acqua2o è capofila.

Il progetto, già in fase di avvio, si prefissa l’obiettivo di raggiungere 500 minori, prevedendo un sistema di (re)inclusione di minori autori di reato attraverso percorsi legati alla relazione minore-cavallo e alla creazione di un apiario sociale.

Con l’occasione della Festa di Primavera, i partner del progetto e i primi partecipanti potranno presentarlo al territorio, attraverso delle esperienze interattive di apicoltura e mascalcia. Interverrà inoltre il Sindaco di Mesagne, Toni Matarrelli.

Ma non finisce qui: sarà possibile pranzare e usufruire dell’area picnic previa prenotazione tavoli obbligatoria (10 euro) tramite Whatsapp al 3774418364, sia in maniera autorganizzata sia usufruendo delle vivande preparate dal Centro Ippico.

Il tutto sarà allietato dalla musica dal vivo del poliedrico artista Lonesome Andy & his One Man Band.

Infine, potrete assistere al tanto atteso Palio dell’Anello, una gara medievale a cavallo rivisitata dalle menti goliardiche dello Staff dell’ASD Acqua2o, cui parteciperanno i nostri cavalieri e le nostre amazzoni.

Vi aspettiamo tutti: grandi e piccini, da soli o in compagnia per trascorrere un giorno di festa nella natura.

Il Centro Ippico Acqua2O – Stazione X si trova in Strada statale 2bis km 4.5, Brindisi BR (SS 605 Mesagne – San Vito dei Normanni). Qui le indicazioni stradali: https://goo.gl/maps/RHsuhAtvcNdBARkF6

Per maggiori informazioni sul Progetto L.In.F.A.

Il progetto è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD. www.conibambini.org”.

I partner del progetto L.In.F.A. sono:

1. A.S.D. Street Sport Association Salento Fun Club

2. Ce.F.A.S.-Centro di Formazione ed Alta Specializzazione

3. Centro Prima Accoglienza -Centro Diurno Polifunzionale LECCE –Ministero della Giustizia

4. Comitato territoriale Arci Brindisi

5. Comune di Brindisi

6. Comune di Lecce

7. Consiglio Regionale della Puglia –Garante dei diritti dei Minori

8. PHOENIX -SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE

9. Rinascita Società Cooperativa Sociale

10. Ufficio Servizio Sociale Minorenni – Lecce

11. Università di Pisa – Dipartimento di Scienze Politiche

12. Scuola Secondaria di Primo Grado Materdona – Moro Mesagne

13. LICEO DELLE SCIENZE UMANE E LICEO LINGUISTICO “ETTORE PALUMBO“

14. ITES A. OLIVETTI

15. Istituto Tecnico Grazia Deledda

16. I.P.S.S.S.”F.L.MORVILLO FALCONE“

17. I.I.S.”A. De Pace“

