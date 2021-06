Si è svolta l’Assemblea dei Soci della STP Brindisi nella quale è stato approvato il bilancio dell’esercizio 2020 che, nonostante le difficoltà di tutto il sistema del trasporto pubblico dovute all’emergenza Covid, espone ancora un utile, seppur contenuto rispetto agli anni precedenti, frutto di una attenta gestione e della continuità di risultati positivi conseguiti negli ultimi cinque esercizi.

L’efficacia e l’impegno nell’efficientamento dei processi aziendali ed il consolidamento patrimoniale degli ultimi anni ha consentito a STP Brindisi di reggere all’impatto della crisi Covid, nonostante un rilevante calo dei passeggeri ed un mancato incasso per un importo superiore a 2,2 milioni di euro.

All’Assemblea, in rappresentanza degli Enti soci, era presente l’Ing. Riccardo Rossi nella sua qualità di Presidente della Provincia e Sindaco di Brindisi.

Il Presidente Rossi ha manifestato apprezzamento per il lavoro svolto dalla Direzione Aziendale e gratitudine per tutti i lavoratori della STP Brindisi per il loro apporto e impegno nella gestione dei servizi nel periodo emergenziale.

Il Direttore Avv. Maurizio Falcone ha evidenziato come la capacità di collaborazione del personale ed il continuo miglioramento del servizio operato in questi anni abbia consentito all’Azienda di reagire con immediatezza ed efficacia nei momenti difficili.

Il Presidente avv. Rosario Almiento, nell’unirsi al ringraziamento nei confronti di tutti i dipendenti dell’azienda che presiede, ha sottolineato come i risultati conseguiti fanno della STP di Brindisi una società modello che costituisce punto di riferimento importante per tutto il settore del trasporto pubblico locale di Puglia e per lo sviluppo del territorio della provincia e del Comune di Brindisi.