La GAW Assi Brindisi è lieta di annunciare l’inserimento nel roster della serie C interregionale della giovane guardia Alessandro Guido #21, classe 2002, proveniente dalla Amatori Pescara 1976, che ringraziamo per la fattiva collaborazione e disponibilità mostrate per completare il trasferimento dell’atleta.

Un vero e proprio colpo ad effetto quello della società biancorossa: Guido, prodotto del florido vivaio cestistico pugliese, è considerato dagli addetti ai lavori uno dei giocatori più talentuosi in circolazione, reduce da esperienze importanti nonostante la giovane età.

L’esperienza nella sua Puglia è stata di valore assoluto nel settore giovanile dell’Happy Casa Brindisi, club con il quale ha anche calcato il parquet della massima serie esordendo il 24/11/2019 al Pala Pentassuglia in occasione del match casalingo contro Pistoia, ma sono da rimarcare anche la parentesi di Monteroni nella stagione 2021/2022 e la sua prima avventura lontano da casa, in terra lombarda, a Mezzano in serie C Gold, dove ha accumulato 25 presenze con una media di ben 12 punti realizzati per incontro.

L’anno scorso, tornato in Puglia, una stagione da applausi a Mola dove è stato il primo protagonista della sua squadra: sono stati infatti 465 i punti totalizzati in 30 partite, alla media dunque di 15,5 ad allacciata di scarpa con best season da 25 personali.

La caratteristica principale? Un ottimo tiro che lo rende un vero e proprio cecchino. Ha tanti punti nelle mani, che raccoglie colpendo con facilità dall’arco come testimoniano le statistiche e le percentuali ottenute a Mola. In una squadra dinamica e da corsa, un profilo come il suo – in grado di tirare uscendo dai blocchi in una frazione di secondo o in transizione – farà comodissimo perché non parliamo solo di un giocatore dalla mano calda ma anche di un difensore intenso e attento, che si applica e che ha ancora grossi margini di miglioramento.

Quest’anno ha iniziato la stagione con i colori della Amatori Pescara 1976 partecipando al campionato di serie B interregionale, con al suo attivo una media di 11 punti a referto per ciascuna gara disputata.

Alessandro è un giocatore completo che può ricoprire più ruoli, micidiale dall’arco dei tre punti e incontenibile in campo aperto.

Essendo un giocatore che non digerisce la sconfitta, sul terreno di gioco esprime al meglio il suo forte carattere, che lo rende un combattente fino all’ultimo secondo: un vero leader in campo.

Il commento del Direttore Sportivo Moro sul nuovo acquisto: “Alessandro è un giovane e talentuoso atleta, perfetto per la nostra filosofia di gioco: un trascinatore nato, che farà divertire i nostri tifosi.

Ci fa molto piacere che abbia accettato la nostra proposta e ci ha colpito la sua voglia di far parte di questo progetto, la sua educazione e il suo essere un ottimo ragazzo ancor prima che ottimo giocatore. Gli diamo il benvenuto e siamo sicuri che darà il suo importantissimo contributo per il raggiungimento dei nostri obiettivi stagionali”.

Poche ma chiare e nette le prime parole di Alessandro da nuovo alfiere della squadra biancorossa di Brindisi, perché lui è un ragazzo che vuol far parlare innanzitutto il campo: “Le prime sensazioni sono certamente positive. Arrivo in una società seria, storica, organizzata e appassionata di basket che mi ha fatto salire immediatamente la voglia di ricominciare. Cosa mi aspetto da questa nuova avventura?

Io chiedo sempre di più a livello personale rispetto al passato anche se mi aspetto un livello generale del campionato molto alto e se dovessi presentarmi come giocatore mi descriverei agonista, combattivo, competitivo. E ho un messaggio per i tifosi: pronti a divertirci insieme!”

Un ringraziamento particolare a Luigi Continolo per la disponibilità, professionalità e serietà con cui è stata condotta e chiusa la trattativa.

La società dà il benvenuto a Guido augurandogli le migliori fortune e soddisfazioni per questa sua nuova avventura con la maglia biancorossa.

BENVENUTO Alessandro !!!!