Per il nuovo evento estivo la Taberna Libraria di Latiano propone un incontro con l’autore che affonda le sue radici nella storia sportiva e anche musicale del nostro Paese. Un momento di alto spessore culturale con un esponente ispirato e ricco di riferimenti.

Il prossimo appuntamento sarà infatti caratterizzato dalla presentazione del libro “La Cena degli Dei” (Editore Gallucci) di Marino Bartoletti, in programma mercoledì 28 luglio 2021 alle ore 20,00 presso l’Atrio di Palazzo Imperiali, a Latiano alla presenza dell’autore dell’opera con in quale dialogherà Raffaele Romano. L’evento, fortemente voluto dal Sindaco Cosimo Maiorano che ha consesso il patrocinio dell’Amministrazione Comunale è organizzato in collaborazione con De Vivo Home Design e Unibed. Nel corso della presentazione sarà disponibile il libro; seguirà firma copie.

Per Marino Bartoletti si tratta, in realtà, di un doppio appuntamento: il noto scrittore, giornalista televisivo, autore e conduttore TV, sarà a Latiano anche per ritirare l’importante premio del quale è stato insignito durante la serata di assegnazione del Premio alla Cultura Samadi – Sezione Nazionale, il riconoscimento che dal 2014 ha integrato ed arricchito quello a livello cittadino con il conferimento “a personaggi della nostra nazione che diffondono cultura in Italia”. Una proclamazione, quella dello scorso 10 giugno avvenuta attraverso un breve collegamento telefonico durante il quale, il professionista dell’informazione, scusandosi per l’assenza, aveva promesso ai presenti di riabbracciarli tutti proprio in occasione della presentazione del 28 luglio. Un’opera letteraria, quella di Bartoletti, rivelatasi un così grande successo tanto che, non solo si è aggiudicato l’accesso tra i sei libri finalisti della 69.ma edizione del Premio Bancarella, il noto evento organizzato dalla Fondazione Città del Libro di Pontremoli, ma ha anche sfiorato la vittoria, piazzandosi al secondo posto.

“La Cena degli Dei” – Nella sinossi del libro si legge: il Grande Vecchio (Enzo Ferrari) era sicuro che in quel luogo avrebbe trovato amici straordinari. La sua vita, un po’ riservata, gli aveva comunque consentito di frequentare uomini potenti, dive bellissime, campioni ineguagliabili, artisti formidabili: molti li avrebbe rivisti volentieri, qualcuno che – per anagrafe – aveva solo incrociato lo avrebbe voluto conoscere un po’ meglio. Così stilò un piccolo elenco e pregò Francangelo, il suo assistente, di cercarli. Quando vide arrivare quel celebre tenore con l’enorme foulard al collo, quel grandissimo pilota con lo sguardo malinconico, quel ragazzo timido con la bandana in testa, quella principessa col sorriso un po’ triste e altri ospiti strabilianti capì di aver avuto un’idea bellissima. La cena fu un successo. Tutti andarono via felici. Con un cavallino fra le mani.

Marino Bartoletti è un giornalista, scrittore, conduttore televisivo e autore di tante trasmissioni televisive storiche e di successo come “Il Processo del lunedì”, “Pressing” e la “Domenica Sportiva” e ideato il celebre talk show “Quelli che il calcio”. Grande esperto di sport e critico musicale, ed uno dei più grandi conoscitori del Festival di Sanremo. È stato direttore del “Guerin Sportivo” e commentatore di tante edizioni del Giro d’Italia, della Champions League, dei Campionati Europei e Mondiali di calcio e dei Giochi Olimpici. Nel 2019 scrive “La squadra dei sogni. Il cuore sul prato”. (Editore Gallucci).

I posti, rigorosamente gratuiti ed organizzati, per garantire la sicurezza in base alla normativa legata al contenimento della diffusione del Covid-19, sono prenotabili (sino ad esaurimento) telefonando esclusivamente ai numeri 338/43.08.881 e 349/71.85.690.

Ufficio Stampa SummerTime – Animazione & Spettacolo

per Taberna Libraria