La città di Latiano si prepara a vivere i festeggiamenti in onore di San Bernardo Abate che si terranno presso il Santuario Santa Maria di Cotrino, situato sulla via per Oria.

Ricco il calendario di appuntamenti religiosi e civili:

Domenica 17 agosto: Inizio del Triduo in onore di San Bernardo, con Sante Messe alle ore 07:00 e alle 19:00 mentre alle 18:00 recita dei Vespri;

Lunedì 18 agosto: Sante Messe alle ore 07:00 e alle 19:00 ed alle 18:00 recita dei Vespri;

martedì 19 agosto: Santa Messa alle ore 07:00, alle 18:00 recita dei Vespri ed alle 19:00 Concelebrazione Eucaristica con la consacrazione di nuovi Oblati Secolari Cistercensi;

Mercoledì 20 agosto: Sante Messe alle 07:00 e alle 11:00; alle 18:00 recita dei Vespri; alle 18:30 Colenne Celebrazione Eucaristica con liturgia animata dalla Corale Santa Maria di Cotrino diretta dal M° Claudio Papadia; alle 19:30 Processione con la statua del Santo nelle zone limitrofe; alle 20:00 apertura degli stand con prodotti tipici locali e dei Monaci Cistercensi e alle 21:00 concerto gratuito degli “OHM – Pink Floyd tribute band”, straordinari musicisti rendono omaggio alla band che ha segnato il mondo della musica mondiale. Alle 23:30 spettacolo pirotecnico.

Il progetto degli OHM Tributo ai Pink Floyd, nasce nel 1988 da un’idea di Francesco Carrieri, chitarrista della Band, consolidato e rinominato OHM nel 1997.

I Live sono arricchiti da Mr Screen con proiezioni video su ledwall, laser ed effetti luce di ultimissima generazione. Nel panorama delle tribute band, gli OHM sono stati i primi a dotarsi di un sistema ledwall.

Il repertorio comprende brani tratti da Wish You Were Here, Animals, The Wall, A Momentary Lapse Of Reason, The Division Bell, The Dark Side Of The Moon, inoltre, di brani più datati per soddisfare il pubblico più nostalgico e qualche sorpresa da The Endless River, ultimo lavoro dei Pink Floyd.

Numerose collaborazioni con artisti internazionali che hanno fatto parte della band ufficiale dei Pink Floyd come DURGA MCBROOM (corista), LORELEI MCBROOM (corista) e GARY WALLIS (batterista/percussionista). Anche su questo gli OHM possono vantare di essere stata la prima tribute band dei Pink Floyd a condividere il palco con Gary Wallis.

Degno di nota è stato il concerto presso il Centro Congressi di Praga, in Repubblica Ceca, tenuto il 6 giugno 2022, in cui fu proprio Durga McBroom a volere gli OHM come sua Band per uno spettacolo dedicato ai Pink Floyd.

Numerose collaborazioni anche con STEF BURNS (chitarrista statunitense di Vasco Rossi e Alice Cooper), ANDREA INNESTO (sassofonista storico di Vasco Rossi).

Il progetto OHM vanta di essere il più longevo tributo ai Pink Floyd in Italia e punto di riferimento per altri tributi nati successivamente.

Evento patrocinato dalla Città di Latiano ed inserito nel Calendario degli Eventi Estivi.