La Funzione Pubblica CGIL di Brindisi, insieme agli OSS della graduatoria 2009, ha indetto un presidio permanente presso la sede centrale della ASL Brindisi a partire dal giorno per giorno 25/1/2021.

“Lavoratori usa e getta” è una protesta che vedrà Lavoratori e sindacati protestare contro il mancato rinnovo degli Operatori socio Sanitari in scadenza il 31/1/2021.

Tutti insieme per chiedere: “L’immediata proroga di tutti i contratti in scadenza e la certezza che tutto il personale precario venga portato al compimento dei 36 mesi”.

la FP CGIL ribadisce ancora una volta che gli OSS in oggetto, facente parte della graduatoria 2009, rientrano nella sfera del precariato storico, il loro status è antecedente al maxi concorso di Foggia e nella fattispecie, su una graduatoria di oltre 700 persone, gli unici a non essere stati stabilizzati sono i 141 in oggetto, creando una siffatta discriminazione.

Il raduno è previsto il giorno 25/01/2021 presso la sede centrale della ASL BR, via Napoli, alle 9. Tutti lavoratori in questione interverranno per far sentire la loro voce.

FUNZIONE PUBBLICA CGIL BRINDISI