Continua l’impegno di Anas per la manutenzione delle sovrastrutture della propria rete stradale. Nel dettaglio per consentire la manutenzione del cavalcavia lungo la strada statale 613 “Brindisi – Lecce” si rendono necessarie delle limitazioni al transito nel tratto compreso tra il km 14,740 ed il km 12,100, all’altezza del territorio del comune di Torchiarolo in provincia di Brindisi.

Per lo svolgimento delle attività in piena sicurezza, e a seconda delle esigenze di cantiere, sarà attivo un restringimento della carreggiata con chiusura alternata della corsia di marcia o di sorpasso in entrambe le direzioni.

Il transito sarà sempre consentito sulla corsia non interessata dai lavori, con un limite di velocità massimo di 40 km/h.

Il completamento dei lavori è previsto per venerdì 5 marzo 2021.