Anche il Polo Bibliomuseale di Brindisi, diretto dall’arch. Emilia Mannozzi, parteciperà alla celebrazione delle “Giornate Europee del Patrimonio”. Sabato 26 settembre, infatti, il Museo Archeologico “F.Ribezzo” di Brindisi, sito in piazza Duomo, aprirà le porte ai visitatori, con ingresso gratuito, come accadrà in migliaia di musei e siti di interesse storico architettonico in tutta Italia e in Europa.

In particolare, visitando il Museo “Ribezzo” si potrà partecipare al percorso tematico “Educazione al Patrimonio”, iniziativa tesa alla scoperta iconica dell’argomento trattato. Sarà poi proiettato il video “Premio Camera di Commercio Industria, Agricoltura e Artigianato” per miglior progetto di Alternanza Scuola Lavoro-Liceo Classico “B.Marzolla”-Museo “F. Ribezzo”.

Il Museo “F.Ribezzo”, nel rispetto della normativa antiCovid, sarà aperto sabato 26 settembre, dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle 17.30 alle 20.30. Per info e prenotazioni telefonare ai numeri di 0831544256/7.