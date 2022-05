Massimiliano Oggiano e Cesare Mevoli, rispettivamente Capogruppo FdI Consiglio Comunale e Commissario cittadino FdI: “La pantomima teatrale tra il sindaco Rossi, la sua maggioranza sinistra (PD e BBC in testa) e il Movimento 5 Stelle ha avuto il suo naturale epilogo: con la nomina del consigliere Paolo Legrazie del Movimento 5 Stelle all’interno del consiglio di amministrazione del Consorzio per la gestione dei servizi sociali dell’ambito Brindisi San Vito di fatto il Movimento 5 Stelle entra nella maggioranza del sindaco Rossi.

Non passerà inosservato ai brindisini il fatto che dopo quattro anni di opposizione (a questo punto di facciata) al sindaco Rossi, al PD e a BBC, evidentemente la coerenza e la dignità politica sono state sacrificate sull’altare di una poltrona per la gestione del potere fine a se stesso.

Ormai il Movimento 5 stelle ci ha preso gusto a queste giravolte con salto carpiato: hanno iniziato a livello nazionale (prima al governo con la Lega, poi con l’odiato PD, poi con gli odiati PD, Renzi e Forza Italia), poi regionale entrando in maggioranza con Emiliano ed ora anche a livello locale con Rossi!

Furbescamente il Sindaco Rossi pur di mantenersi a galla e provare a risalire un gradimento tra i più bassi d’Italia sacrifica le proprie precedenti convinzioni con accordi politici frutto del baratto e del mercimonio delle istituzioni nel più classico sistema da prima e seconda repubblica che a parole ha detto di combattere ma che nei fatti ha mutuato nei comportamenti, diventandone parte integrante insieme al Movimento 5 stelle.

Vogliamo ancora sperare che tutto sia un equivoco, o frutto di prese di posizione personali, e non di partito.

Pertanto, e se ci sbagliamo siamo pronti a chiedere scusa, se questa poltrona è frutto di un accordo personale tra il consigliere Legrazie ed il sindaco Rossi, ci aspettiamo che il Movimento 5 Stelle, attraverso i suoi organi consiliari e di partito, sia conseguenziale e prenda le distanze da quanto avvenuto.

Se così non dovesse essere, aggiungeremo al già lungo elenco un’altra brutta figura di certa politica, distante dai cittadini e volta esclusivamente all’interesse personale dei singoli”.

Gianluca Serra e Tiziana Motolese, consiglieri M5S al Comune di Brindisi: “apprendiamo dalla stampa dell’ingresso del consigliere Le Grazie nel consiglio di amministrazione del Consorzio dei Servizi Sociali. Si tratta di una scelta personale dello stesso, decisa in totale autonomia e non condivisa col gruppo consiliare. Un modus operandi che non ci stupisce affatto perché è lo stesso utilizzato nell’assunzione della presidenza della commissione Servizi Sociali e nella sua gestione.

È del tutto evidente che Le Grazie da tempo gestisce autonomamente le proprie scelte politiche.

Al fine di evitare puerili strumentalizzazioni ribadiamo per l’ennesima volta che i sottoscritti restano distanti dall’amministrazione Rossi su molti temi, sulle modalità di gestione della cosa pubblica, sulle dinamiche che guidano i processi decisionali e sulle pratiche di spartizione degli incarichi.

Restiamo fermamente convinti che per noi entrare in maggioranza rappresenterebbe un tradimento del mandato degli elettori, e ciò sia per coerenza che soprattutto per convinzione che la visione dell’attuale maggioranza sia su molti punti inconciliabile con la nostra, oltre che deleteria per il futuro della città”.