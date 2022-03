Un Avviso per raccogliere la disponibilità di cittadini, strutture, parrocchie, associazioni del territorio a ospitare famiglie provenienti dall’Ucraina. Tutti insieme per organizzare l’accoglienza attraverso il coinvolgimento delle realtà locali e il coordinamento delle istituzioni.

Il Comune di Fasano è al lavoro per l’ospitalità dei profughi di guerra.

«In questo momento – dice il sindaco Francesco Zaccaria – è importante essere organizzati e coordinati. È quello che, con impegno, stiamo facendo in queste ore. Stiamo lavorando per pubblicare un avviso per iniziare a censire le varie disponibilità in ordine all’accoglienza. Ringraziamo anticipatamente tutti i cittadini, le associazioni e tutti coloro che vorranno fornire il proprio prezioso contributo. Sarà una grande mobilitazione collettiva che coinvolgerà tutto il territorio con la supervisione della Prefettura e dei Comuni».

Proprio in Prefettura nei giorni scorsi si è svolto un tavolo di confronto con i Comuni di tutta la Provincia. Anche Fasano ha partecipato all’incontro dando la propria disponibilità a lavorare per l’accoglienza/

«Ci siamo già attivati – dice l’assessore ai Servizi Sociali Caroli – per organizzarla al meglio. Stiamo organizzando una cabina di regia, perché in questi processi umanitari così complessi e imponenti, è estremamente importante che vi sia un coordinamento unico».

«A breve – prosegue l’assessore – potremo dare indicazioni più precise in merito agli aiuti che si potranno inviare. Per adesso le autorità preposte ci dicono che non è il caso di provvedere a raccolte alimentari o di indumenti, ma solo di farmaci, seguendo un elenco preciso che a breve comunicheremo per le vie ufficiali. Per chi volesse dare il proprio contributo, al momento si può effettuare una donazione anche piccola al 45525».

L’Amministrazione Comunale di Francavilla Fontana, al fine di razionalizzare gli aiuti da fornire alle persone che stanno arrivando sul territorio, ha approvato un Avviso Pubblico rivolto alla cittadinanza per censire la disponibilità di immobili e posti letto da destinare ai profughi.

“In questa fase – spiega il Sindaco Denuzzo – è fondamentale procedere con ordine e metodo. I cittadini che risponderanno a questo Avviso Pubblico ci consentiranno di sapere nel dettaglio il numero di posti letto disponibili, favorendo una rapida assegnazione ed un aiuto efficace alla gente in fuga dalla guerra.”

Per aderire all’iniziativa sarà sufficiente compilare il modulo disponibile sul sito internet istituzionale e inviarlo all’indirizzo mail protocollo@comune.francavillafontana.br.it.

Per rafforzare gli aiuti umanitari l’Amministrazione Comunale ha anche avviato una raccolta fondi cui potranno aderire liberamenti tutti i cittadini effettuando un bonifico sul conto corrente del Comune di Francavilla Fontana con iban IT31I0526279748T20990000250 con causale “donazione pro Ucraina”.

“Questa mattina – conclude il Sindaco – abbiamo accolto insieme all’Assessore Tatarano e alla Dirigente D’Amelia, che ringrazio, i primi bambini giunti in Città che nelle prossime settimane frequenteranno la Scuola di via Vittorio Veneto. Ringrazio i cittadini, le comunità scolastiche e le Associazioni che sin dalle prime ore del conflitto sono al lavoro per aiutare le persone costrette a fuggire dal proprio Paese.”

A favore della popolazione ucraina si è schierata anche la cultura con l’iniziativa “Music Marathon” a cura della Scuola Musicale Comunale. Domenica 13 marzo dalle 17.00 musicisti professionisti e non si stanno dando appuntamento nell’auditorium della Scuola Musicale per una maratona musicale a sostegno della pace.

È ancora possibile aderire all’iniziativa compilando il modulo disponibile sul sito internet www.scuolamusicalecomunale.it.



Anche la comunità latianese ha risposto all’appello di solidarietà in favore del popolo ucraino.

Grazie al passaparola partito dalle “Mamme per APMARR” Associazione Nazionale Persone con Malattie Reumatologiche e Rare, rappresentata a Latiano da Maria Concetta Urso, ed in collaborazione con l’Associazione Nazionale vigili del fuoco volontari di Latiano, che ha messo a disposizione i locali, sono stati raccolti alimenti in scatola, zucchero, biscotti, pannolini, medicinali, latte in polvere e tanto altro.

Come donne e come mamme – ha raccontato Maria Concetta Urso – non potevamo restare indifferenti alle immagini riportate dai telegiornali. La sofferenza e la paura del popolo ucraino che sta subendo una guerra ingiusta, come tutte le guerre, ci hanno fatto capire che non potevamo restare indifferenti a tanto dolore. In poco tempo è partito un tam tam sui gruppi whatsapp ed in tantissimi hanno risposto all’appello. Si è presentato, però, il problema dello spazio; dove poter raccogliere e catalogare il materiale raccolto. Abbiamo chiesto aiuto agli amici della sezione di Latiano l’Associazione Nazionale vigili del fuoco volontari che ha messo a disposizione i locali delle sede di via Papa Giovanni 23°.

La nostra associazione è sempre attenta alla richiesta di aiuto – ha dichiarato Amilcare Santoro, Consigliere dell’ l’Associazione Nazionale vigili del fuoco volontari di Latiano – sia a livello nazionale che a livello locale, l’associazione è presente ogni qualvolta è richiesta la nostra presenza. La richiesta arrivata dalle “Mamme per APMARR” è stata accolta appieno, ed abbiamo contribuito non solo mettendo a disposizione gli spazi, ma anche rilanciando l’invito alla raccolta a tutti gli amici e simpatizzanti della nostra associazione.

I beni raccolti, sono stati poi consegnati ad una associazione brindisina che coordinerà l’invio di quanto raccolto nei diversi paesi della provincia, con mezzi messi a disposizione volontariamente da aziende del territorio.