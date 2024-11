In merito alle discussioni sollevate ieri su possibili ribaltoni politici a Brindisi, riteniamo doveroso chiarire la nostra posizione. Dall’intervista dell’assessore regionale non abbiamo colto l’intenzione di un ribaltone, ma, piuttosto, un invito alla collaborazione su questioni fondamentali per il futuro della città.

Detto ciò, vogliamo essere chiari: non sosteniamo alcun ribaltone. La guida della città deve essere decisa esclusivamente dai cittadini, non da accordi di comodo o manovre politiche. Siamo contrari a ogni tentativo di modificare gli equilibri politici senza il consenso popolare, perché crediamo fermamente nel rispetto della democrazia e della volontà espressa nelle urne.

Il nostro impegno rimane quello di vigilare sulla trasparenza e sulla serietà delle azioni politiche e amministrative per il bene della città di Brindisi.

Segreteria Provinciale e Coordinamento Cittadino