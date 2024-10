La Dinamo Brindisi è orgogliosa di annunciare una straordinaria iniziativa resa possibile grazie al contributo delle strutture alberghiere della prima Hotels Collection di Brindisi, costituita da Hotel Orientale, Boutique Hotel Executive Inn e Palazzo Bellocchi | Suites & Apartments.

Per visionare e scoprire tutti i servizi che caratterizzano il nuovo “Supporter Sponsor” è possibile visitare il website ufficiale www.hotelbrindisi.net.

Grazie a un importante sforzo economico, realizzato con grande impegno da queste tre strutture, tutti i tifosi della Dinamo Brindisi potranno accedere gratuitamente al PalaZumbo per assistere alle partite casalinghe della regular season della Serie B Interregionale 2024/2025.

Questa iniziativa non è solo un’operazione di sostegno alla squadra, ma un gesto che esprime la volontà di creare una connessione ancora più forte tra la Dinamo e la città di Brindisi. Hotel Orientale, Boutique Hotel Executive Inn e Palazzo Bellocchi | Suites & Apartments hanno voluto fare di più, offrendo l’opportunità ai tifosi di vivere le emozioni del basket senza alcun ostacolo economico, valorizzando il ruolo sociale dello sport.

Il basket è una passione che unisce e coinvolge tutta la comunità, e queste strutture hanno voluto renderlo accessibile a tutti, creando un’occasione unica per ogni tifoso di supportare la squadra dal vivo. L’ingresso gratuito al PalaZumbo rappresenta un forte messaggio di inclusione e appartenenza, rafforzando il legame tra il territorio e la squadra.

Ufficio Comunicazione – Dinamo Basket Brindisi