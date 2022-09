“Quarant’anni a Brindisi con e in nome del Dottor Di Giulio”. Legambiente celebra il 40ennale della presenza a Brindisi con una due giorni di eventi.

Si parte venerdì 16/09 alle Ore 18.30, , nella sede del GAL Alto Salento (C.da Li Cuti a Ostuni) con la Presentazione del libro “Zootecnia e Parchi” di Maurizio Gubbiotti, Presidente dell’Ente Parco Roma Natura.

Sabato 17/9 alle ore 9.00 appuntamento presso il centro recupero Tartarughe di Torre Guaceto per un’iniziativa straordinaria di Puliamo il Mondo, organizzata da Decathlon, con Leroy Merlin, Consorzio di Torre Guaceto e Legambiente.

L’iniziativa si concluderà con la visita al Centro di recupero tartarughe.

Alle ore 18 si replica la presentazione del libro di Maurizio Gubbiotti, presso Porta Napoli/Porta Mesagne – via Bastione San Giorgio, 64 Brindisi.

Alle ore 19: Quarant’anni a Brindisi con e in nome del Dottor Di Giulio.

In serata spazio conviviale.