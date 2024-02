“Giù le mani dalla nostra terra!”, è il grido degli agricoltori in una protesta che non possiamo ignorare e che sosteniamo con convinzione.

Ieri è stata una giornata intensa, siamo stati a Brindisi insieme ai sindaci e al presidente della Provincia al fianco dei braccianti, uniti per supportare le ragioni degli agricoltori contro le politiche comunitarie.

Sostegno agli agricoltori, anche sul fronte dei Consorzi di bonifica: la mia attenzione è costante a tutto il mondo del settore primario.

Ma il Brindisino è un territorio con potenizalità di svilupo in molti altri settori. Sempre ieri c’è stato un importante tavolo tecnico presso la Presidenza della Provincia, voluto dagli imprenditori della nautica per lo sviluppo di un nuovo Polo Produttivo Nautico nel porto di Brindisi.

Io e il consigliere Mauro Vizzino (Per la Puglia) abbiamo partecipato insieme al presidente della Provincia di Brindisi, all’assessore regionale al Lavoro, al sindaco di Brindisi, al presidente dell’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico meridionale, al presidente del Consorzio Asi di Brindisi, al presidente del Salone Nautico di Puglia e al presidente del Distretto pugliese della Nautica. Seguirò da vicino tutti i passaggi necessari al massimo sviluppo della nautica da diporto a Brindisi.