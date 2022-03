Nota del consigliere regionale Alessandro Leoci (CON).

“Esprimo soddisfazione per l’iniziativa di riapertura del Castello Dentice di Frasso e della Biblioteca comunale Salvatore Morelli di Carovigno, portata avanti dalla Commissione straordinaria. Questi sono i due maggiori contenitori e attrattori culturali della Città, che in primo luogo i cittadini stessi devono tornare a ‘vivere’.

La scorsa settimana abbiamo fatto un sopralluogo insieme all’assessore regionale al turismo Gianfranco Lopane, il quale ha apprezzato molto il Castello, quale bene storico e monumentale che ha davvero un valore inestimabile e che ha ancora oggi tanto da raccontarci.

Al contempo spero che nel prossimo futuro si possa risolvere il problema, tuttora esistente, del riscatto della proprietà del Castello di Carovigno e che questo possa avere una programmazione tale da accogliere le migliori iniziative anche su scala nazionale, al fine di essere valorizzato così come deve.

Un monumento fortemente simbolico che ci appartiene e ci accomuna nel nostro essere carovignesi”./comunicato