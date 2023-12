“Con il pagamento degli stipendi e delle tredicesime spettanti alle operatrici e agli operatori degli asili nido dipendenti della Cooperativa Gialla si è ripristinata una situazione che era diventata di grave ingiustizia a discapito proprio dei lavoratori.

È triste apprendere d’altronde che qualche partito di maggioranza, ancora una volta in modo assolutamente ambiguo, specula sui drammi di onesti lavoratori senza dare soluzioni concrete, pur potendolo fare per il ruolo ricoperto, dando addirittura notizie fuorvianti per addossare esclusivamente su altri la responsabilità dei ritardi di pagamenti. Infatti la circolare della Cooperativa Gialla inviata ai dipendenti nelle scorse ore, smentisce categoricamente le ricostruzioni fatte in questi giorni da alcuni amministratori. È evidente che le criticità emerse vanno ripartite in egual misura alla Cooperativa Gialla e agli uffici pubblici competenti poiché, da ambo le parti e con estrema superficialità, non si sono tenute in debito conto le aspettative delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti.

Per questo la notizia del pagamento delle spettanze dovute darà più serenità alle operatici e agli operatori, che non possono e non devono mai essere in nessun modo sotto pressione per le scelte compiute, e alle loro famiglie.

Mi auguro che in futuro il cortocircuito tra la Cooperativa e gli uffici non si ripeterà più e soprattutto che le inadempienze di altri non ricadano sui lavoratori dipendenti degli asili nido”.

Isabella Lettori, Partito Democratico Brindisi