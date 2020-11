Nei giorni 15, 16 e 17 Ottobre c.a., come altre istituzioni scolastiche in Europa, il team di docenti coinvolti nei Progetti Erasmus Plus dell’I.I.S.S. “E. Majorana” di Brindisi ha attivamente svolto tra le classi la disseminazione informativa relativa all’Erasmus Day, suscitando profondo interesse tra gli studenti i quali, per la maggior parte a conoscenza dell’iniziativa di ambito Erasmus alla quale già altri ragazzi negli anni scorsi avevano preso parte, hanno favorevolmente accolto quei momenti intesi come un’occasione per misurarsi con le proprie prospettive e le proprie aspettative. Oltretutto, alla luce di tematiche inerenti la socializzazione, l’ambiente e le problematiche ad esso legate, hanno potuto concepire come l’Erasmus possa valorizzare ulteriormente i percorsi professionali.

Oltre ai Progetti portati a termine negli anni – e che hanno previsto mobilità variabili all’estero (anche nel periodo estivo) sia di docenti, che di studenti – l’attività procede con l’avvio di nuove progettualità rivolte, nuovamente, alla popolazione scolastica d’Istituto, fermo restando che qualsiasi mobilità sarà effettuata esclusivamente al termine dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19.

Nuovi progetti Erasmus Plus approvati per la Call 2020:

MISSION 2 KA1 VET (istruzione e formazione professionale) in partenariato con ITKAM (Camera di Commercio Italiana in Germania). Il Progetto prevede: la partecipazione di 24 studenti del 4° anno a uno stage della durata di un mese a Berlino presso start up innovative nel settore della Green Economy e 2 docenti accompagnatori; la partecipazione di 8 neodiplomati a uno stage della durata di 4 mesi a Berlino presso una delle aziende già specificate; la partecipazione di 6 unità del personale docente e non docente del “Majorana” con competenze nelle materie di indirizzo (Chimica, Fisica Ambientale) per un job-shadowing della durata di una settimana presso la Gustav-Heinemann-Oberschule di Berlino.

MATHS&ART, è un progetto di partenariato fra scuole KA229. Il nostro istituto ne è Coordinatore. Partners sono istituzioni scolastiche di Finlandia, Portogallo, Spagna, Turchia. Il Progetto prevede il coinvolgimento di 20 fra studentesse e studenti del nostro istituto nella progettazione di attività realizzate attraverso l’uso della piattaforma MathsCityMap, ed attività interdisciplinari che coinvolgono Matematica ed Arte. I partecipanti, a gruppi di 5 alla volta, saranno coinvolti nelle mobilità nei 4 Paesi partner, della durata di una settimana.

ALL THE WOMEN AROUND THE WORLD, UNITE! è un Progetto KA229 di partenariato fra scuole. Il nostro istituto ne è Coordinatore. I partner sono: Portogallo, Romania, Turchia, Ungheria. 24 fra studentesse e studenti del nostro istituto saranno coinvolti nella progettazione di attività riguardanti “La disuguaglianza di genere”. Suddivisi in gruppi da 6 unità per volta, i partecipanti saranno coinvolti in mobilità nei 4 Paesi partner per la durata di una settimana.

The Change Begins with YOUth: What is your Green Power? è un Progetto KA229 di partenariato fra scuole. Il nostro istituto è partner insieme a Olanda (Coordinatore), Austria, Croazia, Spagna, Turchia. 20 fra studentesse e studenti del nostro istituto saranno coinvolti nella progettazione di attività relative alla tematica “Sviluppo della consapevolezza ambientale”. I partecipanti, a gruppi di 4 alla volta, saranno coinvolti nelle mobilità nei 5 Paesi partner, per la durata di una settimana.

ALL IN SCHOOL (Analysis – Leaded approach of Levels of Inclusivity in School to reduce early school leaving): Il Progetto KA201 di cooperazione transnazionale offre l’opportunità di cooperare allo sviluppo di un sistema di auto-analisi delle competenze dei docenti sul tema dell’inclusione e di un insieme di approcci e procedure per analizzare il livello di inclusione nelle scuole. Il partenariato progettuale è composto da IC Bozzano, Brindisi (Coordinatore), I.I.S.S. Majorana, Brindisi, Learning Community Srl Roma, e istituzioni scolastiche di Bulgaria, Portogallo, Romania, Spagna.

Progetti in corso (Call 2018 e 2019):

1. MISSION: Progetto KA1 VET (istruzione e formazione professionale) in partenariato con ITKAM (Camera di Commercio Italiana in Germania), prevede la partecipazione di 21 studenti del 3° anno e 2 docenti accompagnatori a uno stage della durata di un mese a Berlino presso start up innovative del settore Green Economy.

2. UNION SOLAR SYSTEM VIA GEOGEBRA: 23 fra studentesse e studenti e 5 docenti della nostra scuola hanno partecipato a questo progetto insieme a scuole della Finlandia, del Portogallo, della Repubblica Ceca; della Turchia. Scopo del Progetto, di durata biennale, è la creazione di un modello 3D del sistema solare (i pianeti maggiori ed i loro satelliti) mediante il programma di geometria dinamica Geogebra. Obiettivi principali: implementare lo studio interdisciplinare fra Matematica, Geografia Astronomica ed Informatica; Incoraggiare lo scambio culturale fra culture; Promuovere il lavoro di gruppo; Migliorare l’uso dell’Inglese come lingua veicolare per la comunicazione; Stabilire relazioni internazionali con colleghi europei per progetti futuri.

3.SWOT Scouts: Con riferimento a quella che Goleman definisce “Emotional Intelligence”, obiettivo progettuale è lo sviluppo delle componenti dell’intelligenza emozionale attraverso un percorso di conoscenza, scoperta e accettazione dei propri punti di forza e debolezza, facendo degli alunni gli esploratori-Scouts del proprio universo emozionale e sentimentale. 15 studenti hanno partecipato ad attività progettate con lo scopo di fornire utili strumenti per imparare a utilizzare le proprie risorse interne (come avviene nel contesto di una SWOT analysis), al fine di rilevare le “minacce” e trasformarle in “opportunità”. Il partenariato è composto da organizzazioni di 5 nazioni: Italia, Croazia, Estonia, Macedonia.

4.CURRY: Acronimo di Content Curation at school: tools and methodologies for teachers, è un Progetto di Partenariato strategico finalizzato alla Cooperazione per l’innovazione e lo scambio di buone pratiche. Il nostro istituto è Coordinatore di Progetto. Nostri partners sono IC Bozzano, Brindisi, Learning Community Srl, Roma, istituzioni scolastiche di Belgio, Estonia, Francia, Spagna. Questo tipo di progetto offre l’opportunità alle organizzazioni attive nei settori istruzione, formazione e gioventù, a imprese, enti pubblici, organizzazioni della società civile, etc., di cooperare al fine di attuare e trasferire pratiche innovative a livello locale, regionale, nazionale ed europeo; modernizzare e rafforzare i sistemi di istruzione e formazione; sostenere effetti positivi e di lunga durata sugli organismi partecipanti, sui sistemi e sugli individui coinvolti. Previsto per la durata di 24 mesi, il Progetto ha lo scopo di implementare la metodologia Content Curation a scuola e l’adozione di strumenti atti a: identificare e descrivere modelli teorici e metodologici; creare una raccolta di procedure e pratiche online; supportare i docenti nell’implementazione di approcci innovativi ed azioni atte a sostenere gli studenti nell’acquisizione e nel potenziamento della capacità di identificare, individuare, valutare, organizzare, utilizzare e comunicare le informazioni.