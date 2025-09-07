Giovedì 11 settembre, alle ore 19:00, le Tenute Lu Spada di Brindisi ospitano un nuovo appuntamento della rassegna “Libri in Vigna”, con la presentazione del volume “Da grande… vorrei fare il genitore” di Elvira D’Alò e Antonella Mastro.

Il libro propone una riflessione attuale e necessaria sul ruolo della genitorialità, sul dibattito pedagogico contemporaneo e sulle difficoltà che attraversano il mondo giovanile. Un tema che tocca da vicino famiglie, scuole e istituzioni, chiamate a confrontarsi con sfide sempre più complesse.

Accanto alle autrici interverranno Ornella Bruno Stamerra, avvocato e socia di Tenute Lu Spada, la psicologa clinica e psicoterapeuta Rosanna Cavallo, e Salvatore Giuliano, dirigente scolastico dell’Istituto Tecnico Superiore Ettore Majorana. L’incontro sarà coordinato dal giornalista Gianmarco Di Napoli.

L’appuntamento si svolgerà tra i filari delle vigne di Tenute Lu Spada (Strada Comunale 14 per lo Spada n. 13, Brindisi) e sarà ad ingresso libero. Un’occasione per vivere la bellezza del paesaggio e, al tempo stesso, partecipare a un dialogo aperto sul futuro dell’educazione e della genitorialità.

Una serata di confronto e condivisione, immersa nella natura, che unisce letteratura, impegno civile e comunità.