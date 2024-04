In occasione della ‘Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d’autore’, che ricorre ogni anno il 23 aprile, il 1° circolo didattico ‘C. Collodi’, con il patrocinio del Comune e in collaborazione con la libreria ‘La città incantata’, presenta il progetto ‘Libri, palazzi e chianche’.

Gli alunni parteciperanno, dal 22 al 24 aprile, alla tre giorni di letture itineranti relative al tema de “la meraviglia”, in relazione al creato, alla bellezza dell’umano e alla riscoperta delle piccole e importanti cose. I giovanissimi lettori si recheranno a Piazza Mercato Vecchio e nel Chiostro dei Minori Osservanti per essere parte attiva degli incontri culturali che mettono al centro la lettura, in modo allegro e coinvolgente, nati nell’ambito di una programmazione in verticale ‘Infanzia-Primaria’.

I bimbi di cinque anni iscritti alle sezioni di scuola dell’infanzia saranno affiancati dai compagni delle quinte classi di scuola primaria nell’ascolto e nella partecipazione a letture itineranti, a cura di Francesco Di Palmo. Anche la scelta delle giornate non è casuale, perché dal punto di vista culturale esse valorizzano la Terra e il Libro: un connubio perfetto per il progetto che intende far scoprire le meraviglie della Città di Fasano e orientare, sempre più, gli studenti nella ricerca del bello, nella scoperta del nascosto e nella cura dell’ambiente.

«Attraverso la lettura animata ad alta voce si intende aiutare i bambini a crescere e favorire l’apprendimento, ringrazio del progetto la scuola che in sinergia con l’amministrazione sta investendo energie, risorse e tempo sullo sviluppo dei bambini – dichiara l’assessore alla cultura, Cinzia Caroli – attraverso tre giornate speciali, all’aperto e nei luoghi simbolo del territorio, gli studenti guidati dai loro insegnanti celebreranno la Giornata Mondiale del Libro nel miglior modo possibile».

Ufficio Stampa

Città di Fasano