Prosegue la settimana dello Studente per il liceo Classico Marzolla.

Nella giornata odierna interessanti i laboratori che hanno toccato le tematiche più varie.

Si è infatti discusso e dibattuto su argomenti quali: censura e libertà di parola dove si è insistito sul diritto di poter esprimere sempre liberamente le proprie idee, il corretto uso delle armi grazie ad un intervento del dott. Giuseppe Argentieri, presidente dell’associazione sportiva Tiro a segno Nazionale che ha raccontato sotto il profilo storico come tale disciplina sia nata in Età Napoleonica e come questa venga svolta, in sicurezza nel poligono di tiro, sottolineando più volte la pericolosità delle armi e i rischi che la liberalizzazione del loro uso e possesso comporti.

In contemporanea la nostra scuola partecipava alla Cerimonia sulla Giornata del Ricordo, organizzata dalla Prefettura, in cui alcuni alunni della classe quinta C hanno attivamente preso parte al dibattito contro ogni obbrobrio della Storia, interloquendo con i relatori.

Affascinante il percorso emozionale – esperenziale che ha accompagnato altri alunni nel coniugare teatro e musica , nel laboratorio del dott. Vitale che si è soffermato in particolare sulla musica degli anni ’60 e sull’influenza che essa ha esercitato sullo spazio scenico.

Di particolare interesse l’orientamento universitario con le prestigiose Università di Bari e Cattolica Sacro Cuore perla facoltà di Medicina e le professioni sanitarie. Il Film cult “Bastardi senza Gloria”, durante il Cineforum, ha concluso la giornata ricevendo i consensi degli alunni.

La soddisfazione maggiore per la scuola risiede nel fatto che gli alunni stessi, abbiano scelto, con consapevolezza, di partecipare al ventaglio dei laboratori proposti nell’intera settimana.