Sono già partiti al liceo linguistico «Leonardo da Vinci» i lavori di ripristino del solaio dopo la caduta di calcinacci in un’aula dell’istituto avvenuta lunedì.

Lo rende noto l’assessore alla Pubblica Istruzione Donatella Martucci:

«Questa mattina, in accordo con il sindaco Zaccaria, mi sono recata personalmente all’istituto «da Vinci» per accertarmi dello stato dei luoghi – spiega l’assessore alla Pubblica Istruzione-. Ho incontrato la dirigente scolastica Stella Carparelli, la quale mi ha riferito di aver immediatamente informato la Provincia. L’ente ha subito inviato i propri tecnici per il sopralluogo e i lavori di ripristino degli ambienti sono già partiti in queste ore. Ringrazio il consigliere provinciale Peppino Pace e il presidente della Provincia Riccardo Rossi per aver tempestivamente raccolto le sollecitazioni ed essersi attivati per mettere in sicurezza la scuola a tutela dei nostri studenti e di tutto il personale affinché gli alunni possano tornare in tempi brevissimi a fare scuola in spazi adeguati e sicuri».

Ufficio Stampa

Città di Fasano