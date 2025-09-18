September 18, 2025
Set 18, 2025    Posted by    news 0

Alla Settimana Europea della Mobilità Sostenibile, che ricorre dal 16 al 22 settembre 2025, è dedicata la campagna di sensibilizzazione più importante della Commissione Europea sulla mobilità urbana sostenibile.
Il tema annuale per il 2025 è “Mobilità per tutti”.
“Mobilità per tutti” significa consentire alle persone di poter fruire di trasporti sostenibili, indipendentemente dal reddito, dalla posizione, dal genere o dalle abilità.
È importante sensibilizzare le istituzioni e i cittadini sulla necessità di immaginare e costruire una società in cui i servizi di trasporto siano disponibili, accessibili, convenienti, inclusivi e sicuri, garantendo che i trasporti pubblici, gli spostamenti a piedi e in bicicletta siano opzioni eque per tutti.
Per l’occasione, l’Agenzia delle Entrate e la Ragioneria dello Stato di Brindisi e l’Automobile Club Brindisi, in partnership tra loro, “premieranno” i primi 30 dipendenti delle tre amministrazioni che il giorno 22 settembre 2025 – giornata mondiale senza auto – si recheranno al lavoro utilizzando i mezzi pubblici se pendolari, ovvero a piedi o in bicicletta se residenti in città, lasciando per un giorno a casa la propria auto o moto.

Related Posts

Il Comune di Brindisi aderisce al Progetto “Energia in Periferia – dal sostegno all’efficienza energetica”

Carcere di Brindisi, SAPPE: “ora basta! chiediamo l’intervento del Prefetto e dei parlamentari”

Gli ortaggi di Ostuni: sabato 20 passeggiata tra biodiversità e sapori

Donazione sangue, mensa solidale e serata di poesia e preghiera per ricordare Ilaria Scianaro

Consegnate le t-shirt destinate agli operatori della Asl Brindisi per sostenere la candidatura al Premio Nobel per la Pace ai bambini di Gaza

AQP: Lavori per migliorare il servizio. Possibili disagi a Oria

No Comments

Leave a Comment