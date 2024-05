Il dibattito sull’Intelligenza Artificiale (IA) è da tempo al centro dell’attenzione pubblica, alimentato da una miscela di entusiasmo e preoccupazione riguardo alle potenzialità di questa tecnologia. Mercoledì 15 Maggio 2024, presso Palazzo Nervegna, Sala Gino Strada, la Società Dante Alighieri Comitato di Brindisi ospiterà una conferenza imperdibile per chiunque sia interessato al futuro dell’umanità: “L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE: SUPPORTO O MINACCIA?” tenuta dal Comandante Fabrizio Maltinti, ufficiale a riposo della Brigata Marina San Marco.

In un’epoca in cui l’IA è sempre più presente nella nostra vita quotidiana, Maltinti si propone di gettare luce su questioni cruciali che spesso ignoriamo o sottovalutiamo. Il relatore cercherà di rispondere in modo accessibile ai dubbi che questo incontro con una nuova forma di intelligenza suscita:

1. Come pensano queste macchine?

L’IA si basa su algoritmi e modelli matematici che le permettono di “apprendere” dai dati e dalle esperienze, simulando in parte il processo di pensiero umano.

2. Cos’è veramente l’Intelligenza Artificiale?

L’IA è un campo interdisciplinare che mira a creare sistemi in grado di eseguire compiti che richiedono intelligenza umana, come il riconoscimento di immagini, il linguaggio naturale e la guida autonoma.

3. È possibile che queste macchine comprendano cose che noi umani non riusciamo a capire?

L’IA può individuare correlazioni e pattern nei dati che sfuggono alla nostra percezione, aprendo la strada a nuove scoperte e comprensioni.

4. Possiamo fidarci di loro?

La fiducia nell’IA dipende dalla sua progettazione e dall’utilizzo etico e responsabile da parte degli esseri umani. È fondamentale garantire la trasparenza e la responsabilità nei suoi processi decisionali.

5. Saremo in grado di controllare un’entità più intelligente di noi?

La sfida del controllo dell’IA richiede un approccio olistico che coinvolga regolamenti, standard etici e un costante dialogo tra esperti, decisori politici e società civile.

Il dibattito sull’IA non riguarda solo il presente, ma plasmerà profondamente il nostro futuro. La conferenza del Comandante Maltinti si propone di essere un momento di riflessione e confronto costruttivo su una delle questioni più rilevanti del nostro tempo.

